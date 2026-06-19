Différences biologiques entre hommes et femmes face aux fortes chaleurs

La physiologie féminine rend les femmes plus vulnérables aux canicules grâce à moins d'effets thermorégulateurs : moins de transpiration, répartition différente des graisses et fluctuations hormonales qui augmentent la température interne.

Les variations de la température corporelle durant une canicule ne touchent pas les hommes et les femmes de la même façon, explique la professeure Louise Deldicque, spécialiste en physiologie à l'UCLouvain.

Contrairement à l'idée répandue que les deux sexes réagiraient de façon identique à la chaleur extrême, ses observations soulignent que la transpiration, la répartition des graisses et les fluctuations hormonales jouent un rôle majeur dans la capacité du corps à gérer l'élévation de la température. Cette étude en tire des conclusions qui pourraient influencer les recommandations sanitaires lors des épisodes de chaleur intense. Les mécanismes de dissipation thermique sont différents selon le sexe.

Les hommes tendent à transpirer plus que les femmes, ce qui permet à leur corps de réduire rapidement la température interne lorsqu'ils sont soumis à un effort physique en plein soleil. Les femmes, quant à elles, produisent moins de sueur et compensent en mobilisant d'autres voies de dissipation, telles que la conduction par contact musculaire et la convection d'air.

De plus, la répartition du tissu adipeux varie entre les genres : les femmes ont une plus grande proportion de graisse sous‑cutanée, alors que les hommes accumulent davantage de graisse viscérale. Cette différence anatomique peut ralentir le transport de la chaleur vers la surface chez les femmes, les exposant à un risque accru de surchauffe. Un facteur déterminant de vulnérabilité réside dans les oscillations hormonales.

Le cycle menstruel, la grossesse ou la ménopause modifient la température corporelle et la capacité à se refroidir. En particulier, durant la phase lutéale qui suit l'ovulation, la température corporelle augmente, réduisant ainsi la marge d'erreur de dissipation. Les femmes se retrouvent ainsi plus fragiles pendant les périodes les plus chaudes de l'été.

Cette constatation souligne l'importance d'adapter les directives de prévention de la chaleur en tenant compte de la physiologie féminine, afin de limiter les risques de déshydratation, d'épuisement et d'empoisonnement thermique.





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