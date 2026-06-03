Diminuer le salaire des ministres : une bonne idée pour combler la dette du pays ?

Le président des Engagés affirme vouloir redonner 'le goût de l'effort' en diminuant le salaire des ministres, mais l'économiste Philippe Defeyt estime que cela ne sauvera pas les finances belges. Dans un autre contexte, l'Iran menace d'un 'déluge de missiles' en cas de nouvelles attaques américaines sur son sol, alors que le monde de l'enseignement se prépare à une énorme manifestation ce jeudi.

Le président des Engagés a affirmé vouloir redonner 'le goût de l'effort' en diminuant le salaire des ministres, une mesure controversée pour combler la dette du pays.

Cependant, l'économiste Philippe Defeyt estime que cela ne sauvera pas les finances belges et plaide plutôt pour davantage d'exemplarité, de transparence et de responsabilité politique. Les Belges sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les résultats de notre sondage sont limpides.

Dans un autre contexte, l'Iran menace d'un 'déluge de missiles' en cas de nouvelles attaques américaines sur son sol, alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran vacille après de nouvelles attaques meurtrières dans le Golfe. Le monde de l'enseignement sera dans la rue ce jeudi pour une énorme manifestation, les syndicats wanting généraliser les perturbations





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