Dino Scala : Nouveau réexamen et nouvelles poursuites judiciaires pour faits anciens

L'affaire Dino Scala s'intensifie avec un nouveau réexamen en mai 2025. Focus sur les faits additionnels commis entre 1986 et 2009 et les réactions des avocats des parties civiles.

Une nouvelle étape marque le parcours judiciaire de Dino Scala, figure centrale d'une sombre affaire de violences sexuelles. Cet homme a déjà été condamné en 2022 à vingt ans de prison pour une cinquantaine de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles commis en France et en Belgique. Cependant, la justice n'a pas achevé son travail, car il fait l'objet depuis 2023 d'une nouvelle information judiciaire pour d'autres faits similaires.

Nouvelles accusations et réexamen en mai 2025

La procédure pénale se complexifie avec l'ajout d'actes reprochés, dont un viol spécifique. Ces éléments ont valu à Dino Scala d'être remis en examen en mai 2025. Cette nouvelle mise en cause illustre la persévérance des enquêteurs pour faire la lumière sur l'ensemble des victimes et des actes commis sur une longue période, dépassant largement les faits déjà jugés.

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L'avocate de Dino Scala, Me Margaux Mathieu, a confirmé le déroulement de ce nouvel interrogatoire sans vouloir s'étendre davantage. Elle n'a pas souhaité en dire davantage dans l'immédiat, privilégiant le silence face aux sollicitations médiatiques. Cette position reflète une stratégie défensive classique lors des phases critiques d'une information judiciaire en cours.

Les demandes de justice des parties civiles

La parole revient aux avocats des victimes, qui expriment leur impatience face à la lenteur perceivede des procédures. Me Hugo Van Cauwenberge, avocat d'une des plaignantes dans le nouveau dossier, a déclaré vendredi qu'il souhaite que la justice se dirige désormais rapidement vers un second procès. Cette demande vise spécifiquement les faits additionnels anciens qui sont désormais à l'examen des magistrats instructeurs.

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Les faits additionnels reprochés à Dino Scala couvrent une période très longue, commise entre 1986 et 2009. Cette échelle temporelle souligne la nature répétitive et durable des présumées infractions. Pour les familles des victimes, l'enjeu est de garantir que ces actes anciens ne restent pas impunis, indépendamment de la condamnation précédente de vingt ans.

Positionnement stratégique et attentes juridiques

Dans ce contexte tendu, des interrogations sur la psychologie de l'accusé émergent dans les milieux juridiques. Me Hugo Van Cauwenberge a suggéré qu'après une première condamnation, peut-être que Dino Scala a eu le temps de maturer et puis d'évoluer dans son positionnement. Cette hypothèse, bien que formulée avec prudence, indique une réflexion sur l'attitude de l'intéressé face à la reprise des procédures.

Le parquet de Valenciennes, autorité judiciaire compétente dans cette affaire, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat. Ce silence institutionnel laisse le champ libre aux avancées des parties civiles et des avocats de la défense. La prochaine audience ou étape procédurale reste à confirmer, maintenant que le dossier s'est considérablement élargi.

Cette actualité judiciaire montre que la justice française reste attentive à la protection des victimes, même des années après les premiers faits. Le dossier Dino Scala demeure un exemple marquant de la difficulté à juger des actes commis sur plusieurs décennies. La communauté juridique observe avec attention la suite de cette information judiciaire toujours en cours.