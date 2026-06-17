Le président ukrainien Zelensky remercie Trump et Macron après des entretiens post-G7, tandis que l'UE explore des canaux avec le Kremlin et que la Russie active un programme de visas 'anti-woke' et confirme un incident naval dans la Manche.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a eu des conversations téléphoniques avec les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron à la suite du sommet du G7 qui s'est tenu en France.

Ces échanges, qualifiés par Zelensky de "conversation coordonnée" potentiellement "capable de changer beaucoup de choses", illustrent les efforts diplomatiques intensifiés autour du conflit en Ukraine. Dans ses messages sur le réseau X, Zelensky a exprimé sa gratitude envers Trump pour son attention portée à l'Ukraine et sa volonté d'aider à rapprocher la paix, ainsi qu'envers Macron pour l'excellente organisation du sommet et la coopération diplomatique constante.

Ces contacts surviennent dans un contexte où les canaux de communication entre l'Union européenne et la Russie font l'objet d'explorations prudentes. Le cabinet du président du Conseil européen, Antonio Costa, a entrepris des démarches diplomatiques pour rétablir des ponts avec le Kremlin, bien que ces contacts de courte durée n'aient, selon des sources, pas encore abordé le fond des sujets. L'objectif serait d'impliquer le président russe Vladimir Poutine dans des discussions sur une issue à la guerre.

Parallèlement, la Russie poursuit ses propres initiatives diplomatiques et de propagande. En 2025, plus de 1000 étrangers ont obtenu un visa russe spécifique, parfois appelé "visa anti-woke" dans les médias occidentaux, réservé aux individus qui partagent les "valeurs traditionnelles russes" et s'opposent aux positions politiques de leur propre pays envers la Russie. Ce dispositif, lancé en 2024, cible notamment les ressortissants d'Europe, des États-Unis, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud et de Singapour.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, représenté par Aleksej Klimov, 1 112 visas de ce type ont été délivrés l'année précédente, avec une proportion notable de demandeurs en provenance d'Allemagne (168), de France (140) et des États-Unis (105). Le sort de ces personnes une fois sur le territoire russe demeure部分 unclear, le ministère ne précisant pas combien d'entre elles sont encore présentes. Un incident naval récent a également suscité des tensions.

Le navire de guerre russe Amiral Grigorovitch a tiré des coups de semonce sur un yacht britannique dans la Manche. Le ministre belge de la Défense, Theo Francken, a commenté la présence prolongée de cette frégate russe dans la région, la qualifiant d'acte d'intimidation pure, notant que rien ne pouvait être fait tant que le navire restait dans les eaux internationales.

La Russie a justifié son action en affirmant que le yacht avait effectué une manœuvre dangereuse en s'approchant du navire de guerre et n'avait pas répondu aux signaux. Après les tirs d'avertissement, le yacht a changé de cap. Le ministère russe de la Défense maintient que son navire a agi conformément au droit international maritime et a pris toutes les mesures pour éviter un incident.

Sur le front des annonces politiques, le sommet du G7 a produit une déclaration réaffirmant le soutien "inébranlable" à l'Ukraine, une position que Donald Trump a approuvée en signant le texte. Cette décision est analyisée comme un choix clair en faveur de Kiev, surprenant compte tenu de la réticence passée de Trump à désigner explicitement la Russie comme agresseur et de ses appels répétés à mettre fin à la guerre sans prendre parti.

L'analyste Bert De Vroey de VRT NWS souligne que, bien qu'il s'agisse d'une déclaration non contraignante, le fait qu'elle soit signée par Trump constitue un signal fort que Moscou ne recevra pas favorablement. Le président Zelensky, qui s'était rendu au sommet avec l'objectif de renforcer la pression sur la Russie et de convaincre ses alliés que Moscou ne peut gagner, semble avoir obtenu unevictoire diplomatique partielle.

La portée concrète de ce soutien reste toutefois à définir, alors que les initiatives russes, qu'elles soient militaires, diplomatiques ou d'immigration, continuent de se déployer en parallèle des efforts occidentaux





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