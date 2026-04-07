DiscoverEU : Une nouvelle édition pour permettre aux jeunes Européens de découvrir l'Europe

La Commission européenne lance l'édition 2024 de DiscoverEU, offrant aux jeunes de 18 ans la possibilité de gagner un pass Interrail et de voyager à travers l'Europe. Les candidatures seront ouvertes du 8 au 22 avril. Plus de 900 jeunes Belges auront la chance de participer. L'initiative s'inscrit dans le programme Erasmus+ et encourage la mobilité, la culture et l'apprentissage.

La Commission européenne lance une nouvelle édition de son initiative DiscoverEU, offrant aux jeunes Européens l'opportunité de découvrir le continent. Les candidatures seront ouvertes mercredi, permettant aux jeunes de 18 ans de s'inscrire pour tenter de gagner un pass Interrail . Cette année encore, l'initiative mettra l'accent sur la mobilité , la découverte culturelle et l'apprentissage, des éléments cruciaux pour l'épanouissement personnel et professionnel des jeunes.

L'annonce, faite mardi, promet une expérience enrichissante pour les participants, leur permettant de s'immerger dans la diversité européenne. Plus de 900 jeunes Belges auront la chance de recevoir un pass Interrail, leur ouvrant les portes de 33 pays européens, qu'ils pourront explorer en train. L'initiative s'inscrit pleinement dans le programme Erasmus+ 2021-2027, soulignant l'importance de la mobilité internationale et de l'échange culturel dans la formation des jeunes Européens. DiscoverEU est une véritable opportunité pour les jeunes de construire leur avenir, en acquérant des compétences essentielles et en développant leur ouverture d'esprit. \Ce programme vise à bien plus qu'un simple voyage. Il s'agit d'une invitation à l'exploration, à la découverte de soi et des autres. Les jeunes participants auront la possibilité de rencontrer des personnes venant d'horizons différents, d'apprendre de nouvelles langues, et de s'immerger dans des cultures variées. L'inscription est simple, mais requiert une petite dose de connaissance de l'Europe. Les jeunes nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 sont invités à répondre à cinq questions portant sur l'Union européenne. Ces questions serviront à départager les candidats et à déterminer qui remportera le précieux pass Interrail. Par ailleurs, DiscoverEU offre bien plus que le simple accès au transport ferroviaire. Les participants recevront également la Carte Jeune Européenne, qui leur donnera accès à des réductions dans de nombreux domaines. Ces réductions s'appliqueront notamment aux activités culturelles, aux transports locaux, à l'hébergement et à la restauration, facilitant ainsi leur voyage et leur permettant de profiter pleinement de leur expérience. La Commission européenne est fière de soutenir cette initiative qui contribue à forger une identité européenne forte et à encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés.\L'ouverture des candidatures, prévue pour mercredi, marque le début d'une nouvelle aventure pour des milliers de jeunes Européens. Cette année, DiscoverEU promet d'être aussi populaire que les éditions précédentes. La demande est généralement forte, ce qui témoigne de l'attrait de cette initiative et de son impact positif sur la vie des jeunes. Les participants auront un an pour voyager, ce qui leur donne une grande flexibilité pour planifier leur itinéraire et explorer les destinations qui les intéressent le plus. La Commission européenne encourage vivement les jeunes éligibles à s'inscrire et à tenter leur chance. DiscoverEU est une expérience unique qui peut changer leur vie. La période d'inscription, du 8 au 22 avril, est une occasion à ne pas manquer. Les jeunes sont invités à se renseigner sur les modalités de participation et à se préparer à répondre aux questions qui les attendent. Le succès de DiscoverEU repose sur la passion des jeunes pour la découverte, leur ouverture au monde et leur désir d'apprendre. La Commission européenne s'engage à continuer à soutenir cette initiative, qui est un pilier essentiel de la politique de l'UE en faveur de la jeunesse





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