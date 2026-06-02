Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans après la disparition d'une fillette de 11 ans en France. Le suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen.

La disparition d'une fillette de 11 ans en France a été qualifiée d'inquiétante par les autorités. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans.

Le suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen. La maman de la fillette a déclaré que le suspect avait fait des chatouilles à sa fille avant sa disparition. Cette affaire a soulevé des questions sur la sécurité des enfants et la responsabilité des adultes.

Le gouvernement a annoncé qu'il allait demander aux citoyens de faire des économies pour aider financièrement l'Ukraine, ce qui a été critiqué par certains économistes qui estiment que cela sera impossible sans passer par le portefeuille. Dans un autre registre, la Wallonie a annoncé un changement important dans la fonction publique. Un immeuble est en construction à quelques mètres d'une résidente qui pourrait obtenir une indemnisation.

Un procès a eu lieu pour un drame de Strépy où un homme a été accusé de manque d'humanité. Enfin, Céline Dion a annoncé de nouvelles dates de concerts





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