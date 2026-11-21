La police fédérale confirme le retour sans incident de Xhensila Mani et sa fille Maria, portées disparues depuis jeudi à Anderlecht grâce à l'alerte de Child Focus.

La police fédérale belge a confirmé ce dimanche matin que la disparition d'une mère et de sa jeune fille signalée à Anderlecht s'est soldée par une issue heureuse. Xhensila Mani, trente-quatre ans, et sa fille Maria, âgée de quinzemois, ont été retrouvées saines et sauves dans la nuit de samedi à dimanche. Cette nouvelle rassurante intervient après des jours d'inquiétude intense pour les proches et les autorités.

Détails de la disparition et intervention de Child Focus

Xhensila Mani et Maria avaient été aperçues pour la dernière fois le jeudi matin, précisément vers dix heures quinze, dans la commune d'Anderlecht. Face à l'absence de nouvelles et compte tenu de la tendre enfance de la fillette, les services de police ont rapidement initie des recherches intensives. L'organisation Child Focus a été sollicitée pour diffuser un avis de recherche, mobilisant ainsi le public et les réseaux de renseignement pour localiser les deux personnes.

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Position de la Police Fédérale et état de santé

Dans un communiqué publié dans la nuit, la Police Fédérale a indiqué que la mère et l'enfant avaient été retrouvées. La confirmation officielle a été faite par les forces de l'ordre dimanche matin, peu après minuit, précisant que les deux intéressées se portaient bien. Aucune complication physique ou traumatisme grave n'a été signalé par les autorités lors de cette annonce officielle, marquant la fin de l'opération de recherche menée depuis plusieurs jours.

Impact médiatique et réaction du public

L'affaire avait suscité une attention particulière des médias nationaux en raison de la vulnérabilité de la victime, une nourrissonne. La mobilisation autour de l'alerte de Child Focus a permis une couverture étendue de la situation, sensibilisant une fois de plus l'opinion publique aux procédures d'urgence en cas de disparition suspecte. La résolution rapide de ce cas met en lumière l'efficacité potentielle des systèmes d'alerte nationale lorsqu'ils sont activés précocement.

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Prochaines étapes et suivi médical

À ce stade, aucun détail concernant les circonstances exactes de leur absence prolongée depuis jeudi n'a été divulgué par les enquêteurs. Il est courant que la police procède à un entretien avec les personnes retrouvées pour établir les faits complets et s'assurer de la sécurité durable du foyer. Xhensila Mani et Maria vont désormais bénéficier d'un suivi adéquat, tant sur le plan médical que social, par les services compétents.

Cadre légal et prévention future

Cette affaire rappelle l'importance cruciale des protocoles de recherche immédiate pour les personnes vulnérables. Les autorités belges réitèrent l'urgence pour quiconque constaterait une disparition inhabituelle de signaler les faits sans attendre de délai. La collaboration entre la Police Fédérale, Child Focus et le grand public reste le pilier central de la sécurité des citoyens, et cette résolution satisfaisante en est une illustration concrète.