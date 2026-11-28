Kévin Zicot, 37 ans, est porté disparu depuis le 26 novembre 2026 à Floreffe. Les autorités judiciaires demandent aux témoins de contacter immédiatement les enquêteurs pour son retour sûr.

Kévin Zicot, un homme de trente-sept ans, n'a donné aucun signe de vie depuis le jeudi 26 novembre 2026. Cette disparition a déclenché une enquête urgente menée sous la supervision du parquet de Namur. Les forces de l'ordre ont diffusé un avis de recherche national pour localiser l'individu et s'assurer de son bien-être. Le dernier contact visuel avec la victime remonte à la fin de l'après-midi dans la province de Namur.

Détails de la dernière apparition

Les enquêteurs ont établi avec précision le lieu et l'heure du dernier aperçu de Kévin Zicot. L'homme se trouvait à 15h52 à la station-service TotalEnergies située avenue Charles de Gaule à Floreffe. Depuis cette date, il n'a plus communiqué avec son entourage ni signalé sa présence nulle part ailleurs. Ce silence radio constitue le motif principal de l'alerte lancée par les services officiels.

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La description physique du disparu permet aux citoyens d'identifier plus facilement Kévin Zicot en cas de rencontre fortuite. Il est de corpulence robuste et mesure environ un mètre soixante-cinq. Son apparence est marquée par un crâne rasé, une barbe rousse distinctives et des yeux bruns. Ces traits faciaux et morphologiques doivent servir de repère visuel prioritaire pour toute personne susceptible de l'avoir croisé.

Couverture vestimentaire et effets personnels

Les vêtements portés lors de sa dernière apparition sont détaillés pour faciliter les recherches. Kévin Zicot arborait une veste noire et grise à motifs, accompagnée d'un jean bleu classique. Il portait également des baskets blanches, un bonnet noir et des mitaines noires, ce qui suggère des conditions climatiques fraîches. Ces éléments vestimentaires constituent des indices visuels clés pour le public.

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Il était en possession d'un sac à dos gris et noir au moment de sa disparition présumée. Cet objet pourrait potentiellement le suivre dans ses déplacements actuels ou avoir été laissé sur place. Les autorités insistent sur l'importance de noter la présence de ce sac pour tout témoin potentiel. Ce détail matériel aide à dresser un profil comportemental et logistique du disparu.

Appel à la vigilance et mesures de contact

Les proches de Kévin Zicot espèrent vivement que l'homme prendra contact avec eux pour les rassurer sur sa situation. Cette démarche, bien que spontanée, est encouragée officiellement pour mettre fin à l'incertitude familiale. La pression psychologique sur le réseau familial reste élevée tant que le statut de Kévin Zicot n'est pas clarifié par les enquêteurs.

Si vous avez vu Kévin Zicot ou si vous connaissez son lieu de résidence actuel, il est impératif de contacter les enquêteurs immédiatement. La police de Namur met en place toutes les procédures nécessaires pour traiter les témoignages reçus. La coopération du public est considérée comme essentielle pour résoudre cette enquête de disparition en cours.