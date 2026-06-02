Disparition de Lyhanna, 11 ans : le suspect mis en examen pour enlèvement et visé par une plainte pour viol

La disparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers mobilise les gendarmes depuis 5 jours. Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. De nouveaux éléments révèlent qu'il était visé par une plainte pour viol sur une mineure de 10 ans l'année dernière.

La disparition de Lyhanna , 11 ans, à Fleurance dans le Gers , suscite une vive émotion et mobilise d'importants moyens de recherche. La collégienne a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15 heures, montant dans la voiture d'un homme de 41 ans, à la sortie de son établissement scolaire.

Ce suspect, qui connaissait bien la fillette car sa fille est une amie de Lyhanna, a été interpellé le samedi suivant, puis mis en examen lundi soir pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire. Malgré son silence lors de l'interrogatoire et ses dénégations, de nouveaux éléments troublants ont émergé.

Selon le procureur en charge de l'enquête, le suspect était visé par une plainte pour viol sur une mineure de 10 ans, datée du 22 août de l'année précédente. Cette affaire, révélée par nos confrères de BFMTV, n'avait pas encore donné lieu à une audition du mis en cause, comme l'a souligné son avocate, qui rappelle la présomption d'innocence. Les recherches se poursuivent sans relâche.

Le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers, a déclaré aux journalistes : "Le temps joue contre nous, nous en sommes au 5e jour de recherches.

" Près de 200 gendarmes sont déployés sur le terrain, ratissant la zone autour de Fleurance. Les enquêteurs multiplient les auditions et exploitent les données téléphoniques et les images de vidéosurveillance. La famille de Lyhanna est en état de choc et lance des appels à témoins. La maman de la fillette a témoigné dans les médias, évoquant le comportement du suspect, qui aurait fait des "chatouilles" à sa fille, des gestes qui l'avaient mise mal à l'aise.

Elle espère que des témoins pourront fournir des informations cruciales sur le véhicule ou la direction prise par le suspect. Cette affaire soulève également des questions sur le parcours du principal suspect. Selon des informations concordantes, l'homme aurait travaillé dans des écoles et aurait été licencié en raison de "comportements inappropriés". La nature exacte de ces comportements n'a pas été précisée, mais cela interroge sur les procédures de contrôle et de suivi du personnel éducatif.

L'enquête en cours devra déterminer si des négligences ont été commises. En attendant, la communauté locale est sous le choc et une cellule psychologique a été mise en place au collège. Les proches de Lyhanna espèrent un dénouement rapide, tout en craignant le pire. Les autorités appellent toute personne disposant d'informations à contacter la gendarmerie.

L'émotion est d'autant plus forte que des cas similaires d'enlèvements d'enfants ont marqué l'opinion publique ces dernières années. La disparition de Lyhanna rappelle douloureusement que la vigilance doit rester de mise, même dans des petites villes où le sentiment de sécurité est souvent plus grand





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