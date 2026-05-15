Disqualification of Jan Vertonghen from the Belgium squad for the 2026 World Cup

The Belgian Football Federation (FFF) announced that former captain and record goalscorer Jan Vertonghen, who had been on their training course with Vincent Mannaert since January, will not be included in the Belgium squad for the 2026 World Cup due to scheduling conflicts.

Alors qu’il s’était vu proposer un rôle de conseiller et de liaison entre les joueurs et le staff, l’ex-défenseur de 39 ans aux 157 sélections a dû décliner.

Selon nos cronfrères de Het Laatste Nieuws, l’ex-capitaine et recordman de sélections Jan Vertonghen, récemment retraité, n’accompagnera finalement pas les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada. La raison est que «son emploi du temps ne le permet pas», explique le quotidien. Jan Vertonghen était en stage à la Fédération Belge de Football, aux côtés de Vincent Mannaert, depuis janvier dans le cadre de sa formation UEFA axée sur le management et la gouvernance.

«Une expérience positive», a déclaré l’ex-joueur. La fédération lui avait proposé un poste de conseiller et de liaison entre les joueurs et le staff des Diables Rouges à la Coupe du Monde.

« Ça montre quelque chose de très clair » : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ? Certaines surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026





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