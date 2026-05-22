Les divisions entre les pays membres de l'Alliance NATO se sont accentuées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, contribuant à mettre les relations transatlantiques à l'épreuve.

Nous n'avons rien à gagner à afficher publiquement, sur la scène internationale, des dissensions entre les alliés de l' Otan . Les seuls qui profiteraient de ce spectacle, pop-corn à la main, seraient les dirigeants iraniens et Poutine.

Les divisions entre les pays membres de l'organisation se sont accentuées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. L'ambition du président américain d'acquérir le Groenland ainsi que l'offensive américaine en Iran, Launched fin février, ont contribué à mettre les relations transatlantiques à l'épreuve.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une opération de l'Alliance, Trump estime en effet queLe ministre Prévot a par ailleurs souligné que les pays de l'Otan s'efforçaient désormais de parvenir à une répartition plus équilibrée des efforts financiers, et que l'Europe assumait sa part de responsabilité. Pas seulement parce que quelqu'un l'exige, mais parce que c'est nécessaire face à la menace russe qui persiste. La Belgique joue notamment un rôle dans cette nouvelle donne, a ajouté Maxime Prévot.

Si le pays a longtemps figuré parmi les mauvais élèves en matière de dépenses de défense,”, s'est félicité le ministre des Affaires étrangères. Le fait que cette réunion ministérielle soit organisée à Helsingborg constitue un signal remarquable, a en outre noté Maxime Prévot





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