Diverses nouvelles et un casting final de l'Eurovision : quelques incidents et vaincrements notables

Une vue d'ensemble succinct des faits divers et informations notables diffusés au cours de la dernière journée et de la veille. Sonne le même titre que le texte, il ne fait référence à aucun de ces points en particulier.

Un conducteur a percuté plusieurs piétons samedi après-midi dans le centre de Modène, en Italie, avant de poignarder un passant qui tentait d'arrêter. Les huit blessées, dont quatre grièvement, ont été prises en charge.

Michaël commande pour 200 euros sur le site Leen Bakker mais n'a jamais eu de trace de son achat. Des navires européens pourront bientôt franchir le détroit d'Ormuz ? L'Iran en pleine discussion avec certains pays. La chanteuse bulgare Dara a remporté la 70e édition de l'Eurovision à Vienne avec son titre festif 'Bangaranga'.

Une victoire historique pour la Bulgarie, dans un concours marqué par les polémiques autour de la participation d'Israël et plusieurs appels au boycott. L'accident dramatique en Flandre : un adolescent perd la vie, le conducteur mineur n'avait pas de permis. Voilà quelques événements marquants





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