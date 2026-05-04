Dix ans après la résolution 2286 de l'ONU : un échec alarmant dans la protection des soins de santé

Le CICR, l'OMS et MSF dénoncent une détérioration de la situation concernant les attaques contre les infrastructures et le personnel de santé, appelant à une action urgente et à une volonté politique accrue pour mettre fin à ces violences.

Il y a exactement dix ans, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait la résolution 2286 , un texte unanime qui condamnait avec la plus grande fermeté les attaques et les menaces dirigées contre les personnes blessées et malades, le personnel médical dévoué, les hôpitaux qui sont des lieux sacrés de guérison, ainsi que toutes les autres installations médicales essentielles.

Cette résolution, fruit d'un consensus international, visait à protéger le droit fondamental à la santé et à garantir que l'assistance médicale puisse être fournie en toute sécurité, même dans les zones de conflit les plus dangereuses. Cependant, les organisations humanitaires de premier plan, représentées par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Médecins Sans Frontières (MSF), tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme.

Elles dénoncent avec amertume le fait que la situation actuelle est non seulement comparable à celle d'il y a dix ans, mais qu'elle s'est considérablement détériorée. Loin de célébrer une quelconque réussite ou progrès, elles constatent un échec retentissant de la communauté internationale à protéger les soins de santé dans les zones de conflit.

Ce n'est pas un échec du droit international humanitaire, qui existe et est clair, mais un échec criant de la volonté politique nécessaire pour appliquer ces lois et tenir les responsables de ces violations devant la justice. La persistance de ces actes inacceptables est une tache sur la conscience collective de l'humanité.

Les violences ciblant les infrastructures de santé, les moyens de transport utilisés pour acheminer l'aide médicale et, surtout, le personnel de santé courageux qui travaille sans relâche pour sauver des vies, se poursuivent sans relâche et avec une intensité alarmante. Ces attaques ne sont pas des incidents isolés ou des dommages collatéraux inévitables; elles sont souvent délibérées et systématiques, visant à paralyser les systèmes de santé et à punir les populations vulnérables.

Les conséquences de ces actes sont dévastatrices : des milliers de personnes se voient refuser l'accès aux soins dont elles ont désespérément besoin, des vies sont perdues inutilement, et la confiance dans le système de santé est érodée, ce qui entrave les efforts de reconstruction et de développement à long terme. Les dirigeants du CICR, de l'OMS et de MSF, en tant que témoins directs de ces souffrances, se joignent aux autres membres de la communauté internationale pour lancer un appel urgent à l'action.

Ils insistent sur le fait que la protection des soins de santé n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une nécessité stratégique pour la paix et la sécurité internationales. Un système de santé fonctionnel est essentiel pour répondre aux besoins des populations touchées par les conflits, prévenir les épidémies et favoriser la stabilité à long terme.

Lorsque les hôpitaux et les soignants sont pris pour cible, nous sommes confrontés non seulement à une crise humanitaire de proportions considérables, mais aussi à une crise profonde de l'humanité elle-même. Cela remet en question nos valeurs fondamentales et notre capacité à faire preuve d'empathie et de compassion envers ceux qui souffrent.

Les organisations humanitaires appellent les dirigeants du monde à agir avec détermination et à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour mettre fin à cette violence inacceptable contre les soins de santé. Cela implique de renforcer la protection du personnel et des infrastructures médicales, de garantir que les auteurs de ces attaques soient tenus responsables de leurs actes, et de s'assurer que des enquêtes rapides, transparentes et impartiales soient menées chaque fois qu'une attaque est signalée.

Il est également crucial de promouvoir le respect du droit international humanitaire et de sensibiliser les parties aux conflits à leurs obligations en matière de protection des soins de santé. L'inaction n'est plus une option. Il est temps de traduire les paroles en actes et de protéger ceux qui sauvent des vies.

La communauté internationale doit se montrer à la hauteur de ses responsabilités et faire en sorte que les soins de santé ne soient plus jamais une cible dans les conflits armés. L'avenir de millions de personnes en dépend





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ONU Résolution 2286 CICR OMS MSF Soins De Santé Violences Humanitaire Protection Conflits Armés

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gouverneur de Sinaloa demande un congé après des accusations américainesRuben Rocha Moya, gouverneur de Sinaloa, a demandé un congé temporaire de ses fonctions après avoir été accusé par le parquet fédéral de New York de liens avec le cartel de Sinaloa. Il réfute ces accusations et une enquête mexicaine n'a pour l'instant révélé aucune preuve suffisante pour le détenir. L'affaire intervient dans un contexte de pression américaine sur le Mexique concernant le trafic de drogue.

Read more »

Fernando Alonso envisage son avenir après un début de saison difficile pour Aston MartinFernando Alonso, pilote d'Aston Martin, évoque son avenir en Formule 1 après un début de saison 2026 décevant pour son équipe. Il ne compte pas prendre sa retraite et explore d'autres options, notamment l'endurance et le rallye-raid.

Read more »

Les 76ers créent l'exploit en éliminant les Celtics après un match 7 historiqueLes Philadelphia 76ers ont réalisé une remontée exceptionnelle en éliminant les Boston Celtics lors d'un match 7 serré en demi-finale de conférence Est. Joel Embiid, malgré son retour après une opération, a été décisif avec 34 points, tandis que Tyrese Maxey a scellé la victoire. Les Celtics, privés de Jayson Tatum, n'ont pas réussi à concrétiser leur avantage initial.

Read more »

Bouffioulx : Le retour d'une marche folklorique après 30 ansAprès trois décennies d'absence, la marche folklorique de Bouffioulx a fait son retour, rassemblant cantinières, tamboureurs, soldats et cavaliers en costumes d'époque. L'événement vise à raviver le patrimoine local et à rapprocher les habitants.

Read more »

Tournaisis : Des inondations massives après des orages violentsDe fortes pluies et des orages ont causé des inondations importantes dans la région du Tournaisis, mobilisant les pompiers pour une cinquantaine d'interventions. Le centre de Tournai et les villages environnants ont été particulièrement touchés.

Read more »

Incendie dans un appartement à Watermael-Boitsfort : après une intervention des pompiers très difficile, uneUne personne a perdu la vie samedi après-midi dans l’incendie d’un appartement à Watermael-Boitsfort, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Le feu, particulièrement intense, a mobilisé d’importants moyens de secours et blessé légèrement un pompier. L’origine du sinistre reste à déterminer.

Read more »