The Anderlechtse Haard, a housing association in Belgium, has reported that documents related to waiting lists have gone missing. A report by Pano revealed that the chairman of the association, Lotfi Mostefa, was selecting candidates for social housing who could gain priority on the waiting list. The chairman's role in influencing the allocation of social housing has been questioned, with opposition parties calling for an extension of the deadline for the ongoing investigation committee.

Bij de in opspraak gekomen huisvestingsmaatschappij van Anderlecht zijn verschillende documenten verdwenen. De Anderlechtse Haard meldt dat mappen met documenten over de wachtlijsten ontbreken. Uit een reportage van Pano bleek eerder dat de Anderlechtse schepen van huisvesting, Lotfi Mostefa (PS), kandidaten zou selecteren die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst.

Vorige week donderdag heeft de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij naar eigen zeggen vastgesteld dat documenten rond de wachtlijsten ontbreken. Verschillende soorten documenten zijn verdwenen: wachtlijsten voor de nieuwe huurders, maar ook wachtlijsten die bepalen welke bestaande huurders mogen verhuizen naar een ander appartement. Vooral van die laatste lijsten zou nu geen spoor meer zijn, voor de gegevens tussen begin 2023 en halfweg 2024. Het zou gaan om papieren mappen die ontbreken.

De Anderlechtse Haard zegt dat het meteen melding heeft gemaakt bij de onderzoeksrechter, zonder vooruit te lopen op de omstandigheden of de oorzaken van deze verdwijning. Uit een reportage van het VRT-programma Pano bleek een maand geleden dat de voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa (PS), de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Volgens getuigenissen van 20 (ex-)medewerkers selecteert Mostefa kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst.

In spraakberichten van Mostefa zei hij bijvoorbeeld dat hij zo'n voorrang beloofd had aan een moeder. Ook op dossiers van huurders die verhuizen, zou de voorzitter invloed uitoefenen. Momenteel loopt een onderzoekscommissie naar de zaak in het Brussels Parlement. Die verloopt stroef.

Op aansturen van de PS, werd de deadline van de onderzoekscommissie vastgelegd op 21 juli. Andere partijen vinden dat te kort dag. Oppositiepartijen DéFI, Ecolo en TFA dienden vandaag nog een voorstel in om de einddatum te versoepelen, maar dat initiatief werd weggestemd. Volgens de oppositiepartijen gaat het hoge tempo van het werk in de commissie ten koste van de kwaliteit.

Het gebeurt dat leden van de commissie pas aan het begin van de zitting documenten ter beschikking krijgen die wat later ter sprake komen, waardoor ze dus onvoldoende tijd hebben zich voor te bereiden, klinkt het. Intussen blijft er onduidelijkheid over wie momenteel de voorzitter is van de Anderlechtse Haard.

Op een bijzondere raad van bestuur werd Lotfi Mostefa maandag tijdelijk als voorzitter en vervangen door de vicevoorzitter, Marcela Gori van MR. De PS zei dat die stemming ongeldig was, en liet nadien nog evenementen doorgaan met Lotfi Mostefa in de rol van voorzitter. Nieuwe bijeenkomsten van de bestuurders van de organisatie bleken sindsdien onmogelijk. De ondernemingsrechtbank besliste anderzijds om de raad van bestuur die gisteren gepland stond, niet te laten doorgaan.

Bij een nieuwe raad van bestuur die vanavond zou doorgaan, waren er anderzijds te veel afwezigen om de vergadering te laten plaatsvinden. De PS zou afwezig zijn gebleven. Voor de gewestelijke organisatie BGHM tijdelijk de voogdij over de raad van bestuur van de Anderlechtse Haard te geven, tot het einde van de onderzoekscommissie. Als dat voor stabiliteit kan zorgen binnen de organisatie, verzet ik me er niet tegen, in het belang van medewerkers en huurders, reageert Marcela Gori (MR) daarop





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Anderlecht Housing Association Missing Documents Chairman's Role Social Housing Allocation Investigation Committee Opposition Parties

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