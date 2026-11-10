Dode en gewonden bij massale botsing op Bulgaarse snelweg

Een dodelijke kettingbotsing op de A1 in Bulgarije eiste 12 levens en liet bijna 50 gewonden achter. De ramp begon door mist en filevorming.

Een massale kettingbotsing op de A1-snelweg in Bulgarije heeft tot nu toe 12 doden en bijna 50 gewonden geëist. Het ongeval, dat zich vanochtend voordeed in het zuidoosten van het land, werd veroorzaakt door een opeenvolging van crashs die werden uitgelokt door extreem dichte mist.

De ramp speelde zich af op de belangrijke verkeersader die de hoofdstad Sofia verbindt met de Zwarte Zee-stad Boergas. Oorspronkelijk botste een bus met passagiers tegen een vrachtwagen die de rijbaan naar Boergas blokkeerde, waarna een auto met graan erop instormde.

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Omstandigheden en Mechanisme van de Ramp

De gouverneur van de regio bevestigde dat uiteindelijk ongeveer vijftig voertuigen, bestaande uit auto's en vrachtwagens, bij de reeks botsingen waren betrokken. De zichtbaarheid was extreem slecht door de dikke mistlaag, wat de eerste aanrijding onherstelbaar maakte en de rest van het verkeer in een dodelijke file trapte.

Beelden van Bulgaarse tv-zenders tonen een enorm ravage. Uitgebrande en zwaar beschadigde voertuigen liggen verspreid over alle zes de rijbanen van de snelweg, in beide richtingen. Sommige auto's staan achterstevoren op de weg, wat wijst op paniek en de chaotische aard van de noodzaak om te remmen en te ontwijken.

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Reacties van Overheid en Internationale Leiders

Bulgaarse autoriteiten hebben de ramp geclassificeerd als een tragedie. Premier Roemen Radev heeft alle geplande agendapunten voor de rest van de dag geannuleerd om direct ter plaatse te kunnen gaan bij de slachtoffers en reddingsoperaties. Hij drukte zijn medeleven uit namens de staat.

Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die op dat moment een bezoek aan Bulgarije bracht, uitte haar diepe rouw. Eerder op de ochtend had de Bulgaarse premier nog een ontmoeting met haar, maar deze bezigheid werd direct onderbroken door het nieuws over de ongelukken op de snelweg.

Medische Hulpverlening en Slachtoffers

De medische gevolgen zijn zwaar. Tien personen overleden direct ter plaatse bij de eerste impact, terwijl twee andere gewonden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen bezweken. Alle slachtoffers zijn volwassenen, zoals de Bulgaarse regering heeft bevestigd. Er zijn ongeveer tien zwaargewonden die per helikopter naar nabijgelegen ziekenhuizen zijn afgevoerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gewaarschuwd dat er mogelijk nog mensen in hun voertuigen vastzitten. De reddingsdiensten focussen zich momenteel volledig op het bevrijden van mogelijke overlevenden die nog in het wrak zouden kunnen verkeren.

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Onderzoek en Vervolgprocessen

De reddingsoperatie is de hoogste prioriteit op dit moment. Zodra de veiligheid van het gebied is gegarandeerd en alle mogelijke slachtoffers zijn gevonden, zal er een formeel onderzoek worden geopend.

Dit onderzoek zal zich richten op de precieze oorzaken en omstandigheden die tot de kettingbotsing hebben geleid. Autoriteiten willen vaststellen hoe de mist en het fileverkeer samenkwamen en of er andere factoren, zoals snelheid of voertuigonderscheid, een rol speelden in de cascade van ongelukken.