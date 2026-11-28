Dominique De Groen s'impose avec son roman Corpus Britney au prix De Bronzen Uil. Découvrez les détails sur la récompense, la sélection et la romancière lauréate.

La romancière belge Dominique De Groen a été désignée lauréate du prix De Bronzen Uil pour son roman d’ouverture Corpus Britney. Cette distinction majeure récompense la meilleure première œuvre de fiction publiée dans la région flamande de Belgique. La cérémonie de remise des prix s’est tenue à la bibliothèque Permeke d’Anvers, marquant un moment fort pour la littérature contemporaine néerlandophone.

Décryptage du roman de De Groen

Dans un choix parmi soixante-douze débuts littéraires, le jury a attribué la victoire à Dominique De Groen, auteure auparavant reconnue pour ses recueils de poésie. Son œuvre Corpus Britney est décrite comme un livre rebelle, provocant et intrinsèquement malaisant pour le lecteur conventionnel. L’histoire s’ouvre sur les investigations d’un détective privé à la recherche d’une actrice ressemblant à Britney Spears.

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L’intrigue se fragmente ensuite pour explorer divers univers allant de la pop culture à l’espace cybernétique, en passant par l’horreur et des épisodes historiques complexes. Le président du jury, Peter Van den Eede, a qualifié l’ouvrage d’" obus à fragmentation " dispersant une meute déchaînée de récits imbriqués. Il souligne que peu de critiques sociales ont été formulées avec une telle radicalité stylistique.

Positionnement des acteurs et critiques

Dominique De Groen, née en mil neuf cent quatre-vingt-onze, représente la première lauréade flamande du De Bronzen Uil depuis l’année deux mille vingt et un. Elle reçoit une somme de dix mille euros ainsi qu’un objet artistique en bronze. Son parcours littéraire préalable inclut quatre recueils de poèmes tels que Shop Girl et Sticky Drama, qui avaient déjà suscité des nominations prestigieuses.

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Le jury a insisté sur l’engagement profond qui sous-tend la multiplicité des voix dans le texte. Ils estiment que l’auteur ne se contente pas de raconter mais impose une exigence totale à son lectorat. Cette approche hardie a permis au livre de figurer sur la shortlist du Boekenbon Literatuurprijs et la longlist du Boon Literatuurprijs.

Impact et distinctions parallèles

Parallèlement à la distinction du jury, le prix du lectorat De Bronzen Uil a été décerné à Ester Naomi Perquin pour son œuvre Tot alles in beweging komt. Ce roman constitue également une première œuvre d’une poétesse néerlandaise. Ce titre a récemment remporté deux autres récompenses majeures : le Boekenbon Literatuurprijs et le F. Bordewijkprijs.

Cette double reconnaissance souligne la vitalité actuelle de la scène éditoriale francophone et néerlandophone. Elle confirme la capacité de ces auteurs à captiver à la fois les critiques spécialisés et un large public de lecteurs. Les œuvres primées continuent d’influencer les débats culturels et littéraires en cours dans la région.