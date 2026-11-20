Dominique de Villepin présente officiellement sa candidature à l'élection présidentielle française. Le candidat gaulliste mise sur son expertise diplomatique et son refus de la guerre en Irak.

La scène politique française entre dans une nouvelle phase décisive avec l'annonce officielle de la candidature de Dominique de Villepin à l' élection présidentielle. Ce retraité de la vie politique active depuis plusieurs années rompt son silence médiatique pour tenter de reconquérir le pouvoir exécutif de l'État. Son entrée en lice repose fondamentalement sur un héritage diplomatique marquant, symbolisé par son discours historique à l'ONU de 2003 qui a exprimé le refus de la France face à la guerre menée par les États-Unis en Irak. Cette position anti-belliqueuse constitue le socle de sa promesse pour l'avenir du pays.

Un discours gaulliste et une vision de la France en péril

Le candidat a élaboré un plaidoyer ambitieux au cours d'une allocution détaillée, décrivant une nation française confrontée à de multiples périls internes et externes. Au fil de son intervention, Dominique de Villepin a invoqué à plusieurs reprises les figures tutélaires de la République pour ancrer son projet politique dans la tradition historique. Il a explicitement convoqué les souvenirs du général de Gaulle, de Georges Clemenceau et d'André Malraux. Cette référence aux grands hommes d'État vise à légitimer une approche souverainiste et indépendante de la politique étrangère et intérieure. Le prochain président de la République devra nécessairement relever ces défis structurels, selon la vision portée par le candidat.

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Lancement symbolique des affiches de campagne électorales

La stratégie visuelle de la campagne se démarque par un choix esthétique particulier et une absence de portrait du candidat. Vendredi, l'équipe de campagne de Dominique de Villepin a diffusé ses premières affiches officielles pour la course présidentielle. Sur ces supports visuels, le visage de l'ancien Premier ministre n'apparaît nulle part, privilégiant un message textuel plutôt qu'une figure personnelle. Les affiches arborent uniquement des mots forts destinés à interpeller directement l'électorat sans la médiation de l'image du leader. Cette approche vise à centrer le débat sur les idées et la vision politique plutôt que sur la personnalité du candidat.

Sondages bas et controverses sur les activités professionnelles

Malgré cette entrée en campagne solennelle, les indicateurs d'opinion publique restent extrêmement fragiles pour le candidat gaulliste. Les sondages indiquaient que ses intentions de vote plafonnaient début novembre à environ 3% du corps électoral. Ses détracteurs politiques n'hésitent pas à souligner ses activités lucratives et ses nombreuses conférences données à l'étranger au cours des deux dernières décennies. Ces interventions, notamment en Chine, sont souvent pointées du doigt par une opposition qui y voit des risques potentiels de conflits d'intérêts. Dominique de Villepin a fermement réfuté toute accusation de manque de transparence ou de conflits d'intérêts liés à ces revenus.

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Gestion des affaires judiciaires et soutien terrain des maires

La défense du candidat s'appuie également sur son intégrité manifeste, comme en témoigne la restitution des statuettes reçues lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Ces objets, semblables à ceux de l'affaire qui l'avait marqué, ont été intégralement donnés au Quai d'Orsay pour effacer toute ambiguïté morale. Pour consolider son assise politique, Dominique de Villepin prévoit de rencontrer vendredi après-midi plusieurs maires du Val-d'Oise. Parmi ces élus locaux figure un descendant direct du général de Gaulle, symbole du soutien traditionnel gaulliste. Son entourage proche déclare avoir déjà recueilli environ 300 promesses de soutien, un chiffre qu'ils espèrent voir décoller significativement avec l'officialisation de sa candidature.

Critiques de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient

Le cœur de la proposition diplomatique de Dominique de Villepin réside dans son refus de suivre aveuglément la ligne de Washington. Il critique vigoureusement la guerre au Moyen-Orient, qualifiant l'approche de l'administration américaine actuelle d'acte de folie collective. Ce refus de l'alignement automatique constitue un axe central de son programme, rappelant la fracture de 2003. En s'opposant à cette politique, le candidat tente de réactiver une mémoire collective favorable à une politique étrangère française autonome. Il invite ses concitoyens à ne pas suivre cette voie qu'il juge erronée, proposant une alternative basée sur la raison et la diplomatie traditionnelle.