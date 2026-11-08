Donald Trump admet que sa politique migratoire était peut-être trop stricte

Dans une interview exclusive, le président américain Donald Trump reconnaît que son traitement dur de l'immigration a pu nuire aux républicains lors des élections intermédiaires, tout en défendant sa fermeté frontalière.

Le président américain Donald Trump a effectué une déclaration inattendue lors d'une interview accordée à l'émission CBS '60 Minutes', reconnaissant que l'approche rigoureuse de son administration concernant l'immigration avait peut-être été excessive. Cette admission touche directement à l'un des piliers centraux de son programme politique durant son deuxième mandat, marquant un changement de ton notable par rapport à sa rhétorique habituelle de fermeté absolue.

Reconnaissance d'une politique trop stricte

Cette déclaration intervient à un moment politique délicat pour la coalition au pouvoir, alors que les résultats des récentes élections intermédiaires ont été désastreux pour le Parti Républicain. Les Démocrates ont conquis la majorité tant à la Chambre des Représentants qu'au Sénat, consolidant leur pouvoir législatif. L'une des principales causes de ce revirement électoral semble être liée à la perception du public quant à la politique d'immigration et aux déportations menées par le gouvernement Trump.

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Le président a explicitement confié à l'émission qu'il pensait que la mise en œuvre des mesures pouvait être qualifiée de trop sévère. Il a admis que cette politique avait eu un effet double, lui apportant à la fois des avantages politiques et des dommages significatifs lors du scrutin. Cette nuance est importante car elle montre une volonté de s'ajuster à la réalité du terrain politique plutôt que de maintenir une ligne idéologique pure.

Performance sur la sécurité des frontières

Malgré cette admission sur la sévérité globale, Donald Trump reste très fier des résultats concrets obtenus par son administration en matière de contrôle frontalier. Il a affirmé mériter une note de dix sur dix pour la fermeture des frontières américaines, considérant cela comme une réussite majeure de son action exécutives. Cette performance est souvent citée comme l'un de ses plus grands succès pour ses partisans traditionnels.

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Sur la question spécifique de l'expulsion des résidents illégaux, le chef d'État américain estime qu'il obtient également une note très élevée. Il se défend en précisant qu'il a ciblé prioritairement les individus qu'il qualifie de " plus dangereux " ou criminels, rejetant ainsi l'idée que les déportations aient été aveugles ou indiscriminées dans leur objectif initial.

Impact humain et erreurs de ciblage

Néanmoins, le président a nuancé son bilan en pointant du doigt les conséquences humaines indésirables de certaines opérations. Il a reconnu avoir pris des personnes qui détenaient un bon emploi et qui n'avaient commis qu'une seule infraction, telle qu'une entrée illégale sur le territoire. Ces cas particuliers illustrent la complexité bureaucratique et humaine des programmes d'immigration.

Donald Trump a qualifié cette situation de " douloureuse " pour l'image de son administration. Il a souligné que la société américaine est profondément divisée sur cette question, avec d'un côté une grande partie de la population qui souhaite limiter l'arrivée de migrants, et de l'autre, une majorité silencieuse qui préfère que ces travailleurs restent sur le sol national.

Ouverture vers un compromis bipartisane

Consciente de ces tensions sociales et politiques, la Maison Blanche semble prête à explorer de nouvelles voies diplomatiques. Donald Trump a déclaré son intention de collaborer avec les Démocrates au Congrès pour élaborer une nouvelle approche sur la migration. Cette ouverture suggère une volonté de trouver un terrain d'entente pour éviter de nouvelles crises politiques similaires.

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Cependant, le président n'a fourni aucun détail spécifique concernant la forme que prendrait cette collaboration potentielle. Cette ambiguïté laisse planer le doute sur les mesures concrètes qui pourraient être proposées dans les semaines à venir. Il est intéressant de noter que lors d'une interview précédente avec '60 Minutes' il y a un an, Donald Trump affirmait que les perquisitions de son administration n'avaient pas été assez approfondies, soulignant un revirement total de position en très peu de temps.