Donald Trump attendue à Pékin pour les premières négociations de commerce entre Washington et Pékin en sept ans

Donald Trump va effectuer une visite de travail à Pékin alors qu'il est attendu mercredi pour la première visite en Chine d'un président américain depuis celle qu'il avait lui-même effectuée en 2017. Son programme chargé comprend notamment des rencontres avec son homologue chinois Xi Jinping jeudi et vendredi. Des sujets comme les relations commerciales, les tensions entreIvoire et Côte d'Ivoire, le commerce et La République Dominicaine De La Chine, la vente d'armes aux Taïwan, le contrôle des exportations de terres rares par la Chine et, plus généralement, des relations commerciales bilatérales tumultueuses figurent parmi les sujets qui devraient être évoqués par les dirigeants des deux premières économies mondiales. Le conflit au Moyen-Orient sera également au coeur des discussions, un haut responsable américain ayant déclaré cette semaine à la presse que Donald Trump ferait pression sur Xi Jinping à propos de l'Iran, dans le cadre de ses efforts en vue de parvenir à un accord pour mettre fin à cette crise internationale.

Nous allons avoir une longue conversation à ce propos. Je pense qu'il s'est plutôt bien comporté", a répondu Donald Trump à une question de la presse sur la guerre en Iran, juste avant d'embarquer.

Il a ajouté qu'il ne pensait pas que le président chinois Xi Jinping aiderait les États-Unis à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour la première visite en Chine d'un président américain depuis celle qu'il avait lui-même effectuée en 2017. En toile de fond, la guerre au Moyen-Orient et de multiples sujets de friction, dont le commerce et Taïwan.

Son programme, chargé, comprend notamment des rencontres avec son homologue chinois Xi Jinping jeudi et vendredi. Les ventes d'armes des États-Unis à Taïwan, le contrôle des exportations de terres rares par la Chine et, plus généralement, des relations commerciales bilatérales tumultueuses figurent parmi les sujets qui devraient être évoqués par les dirigeants des deux premières économies mondiales.

Le conflit au Moyen-Orient sera également au coeur des discussions, un haut responsable américain ayant déclaré cette semaine à la presse que Donald Trump ferait pression sur Xi Jinping à propos de l'Iran, dans le cadre de ses efforts en vue de parvenir à un accord pour mettre fin à cette crise internationale





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Trade Talks Between China And Usa First Visit To China Since 2017 Friction Between Irak And Iran Arms Sales To Taiwan China's Control Of Rare Earth Exports Bifurcated Bilateral Trade Relations

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