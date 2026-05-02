Donald Trump déclare la fin des hostilités contre l’Iran, mais la guerre est-elle vraiment terminée ?

Le président américain Donald Trump a annoncé la fin des hostilités contre l’Iran, conformément à la loi de 1973, mais la situation sur le terrain reste tendue. Des milliers de soldats américains sont toujours déployés au Moyen-Orient, et aucun accord de paix n’a été signé. Cette déclaration soulève des questions sur l’équilibre des pouvoirs entre le Congrès et la présidence.

Ce vendredi 1er mai, le président américain Donald Trump a annoncé la fin des hostilités contre l’ Iran dans une lettre adressée aux responsables parlementaires, invoquant le cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril.

Cette déclaration s’inscrit dans le cadre de la loi de 1973, qui impose au président des États-Unis d’obtenir l’autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de soixante jours. L’offensive américaine en Iran ayant débuté le 28 février, le délai légal arrivait à échéance ce 1er mai.

Cependant, sur le terrain, la situation reste tendue : des milliers de soldats américains sont toujours déployés au Moyen-Orient, le détroit d’Ormuz est bloqué, et bien que les armes se soient tues, le cessez-le-feu ne constitue peut-être qu’une trêve temporaire, aucun accord de paix n’ayant été conclu. L’Iran, de son côté, estime que la guerre pourrait reprendre à tout moment.

Cette annonce de Donald Trump pourrait également être interprétée comme une manœuvre politique, notamment dans le contexte des primaires en vue des élections de mi-mandat de novembre. La Constitution américaine, adoptée en 1787, précise clairement que c’est le Congrès qui détient le pouvoir de déclarer la guerre, selon l’article 1er, section 8. Cette disposition visait à limiter le pouvoir du président, en contraste avec le système britannique où le souverain détenait un contrôle absolu sur les affaires militaires.

Cependant, l’article 2, section 2, de la Constitution désigne le président comme commandant en chef de l’armée, créant ainsi une tension entre les pouvoirs législatif et exécutif. Au fil des années, les présidents américains ont cherché à élargir leur marge de manœuvre, notamment en s’appuyant sur la loi de 1973, qui autorise une opération militaire limitée en cas de menace ou d’agression, mais impose une autorisation du Congrès pour des engagements prolongés.

Cette loi, adoptée sous la présidence de Richard Nixon, qui y était opposé, visait à encadrer les interventions militaires, notamment dans le contexte de la guerre du Vietnam. C’est dans ce cadre que Donald Trump a déclaré la fin des hostilités avec l’Iran, au dernier jour du délai légal. L’opération militaire au Moyen-Orient, initialement présentée comme une intervention rapide, s’est prolongée au-delà des cinq semaines annoncées, contraignant le président à justifier plus en détail l’engagement des États-Unis.

Il a invoqué le cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril, bien que des milliers de militaires américains restent déployés dans la région et que des blocages persistent, notamment au détroit d’Ormuz. Cette argumentation est perçue comme une argutie juridique par Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB et directeur du Centre pour l’étude des Amériques AmericaS. Il souligne que le cessez-le-feu ne signifie pas la fin de la guerre, tant qu’un accord de paix n’a pas été signé.

Trump a également fait valoir que d’autres présidents avaient agi de manière similaire, citant des exemples comme le bombardement de la Libye sous Barack Obama ou l’invasion de la Grenade sous Ronald Reagan. Ces précédents montrent une tendance des présidents à contourner l’autorisation du Congrès, malgré les dispositions constitutionnelles et législatives. La question de la séparation des pouvoirs et de l’équilibre entre le législatif et l’exécutif reste donc un enjeu majeur dans la politique étrangère des États-Unis





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États-Unis Iran Conflit Cessez-Le-Feu Constitution

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