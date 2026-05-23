Donald Trump, Donald Trump Junior, Asim Munir, et les négociations avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé modifier son agenda pour des affaires d'État, en raison des négociations avec l'Iran. Il n'assistera pas au mariage de son fils aîné Don Jr, tandis que le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir est en route pour Téhéran. Les discussions entre les deux pays se poursuivent en coulisses, mais aucune décision n'est prise concernant de nouvelles frappes contre l'Iran.

Les États-Unis ne comptent-ils pas mener de nouvelles frappes contre l' Iran dans les prochains jours ? Rien n'est encore décidé à ce stade, mais cela se passe à Washington.

Donald Trump a annoncé modifier son agenda pour ce qu'il appelle 'des affaires d'État'. Il a même annoncé qu'il ne assisterait pas... au mariage de son fils. Donald Trump a confirmé vendredi qu'il ne assisterait pas au mariage de son fils aîné Don Jr samedi, et la Maison Blanche a indiqué qu'il resterait à Washington ce week-end, au lieu de se rendre à son golf de Bedminster (nord-est).

Pendant que les négociations continuent avec l'Iran, le président américain a indiqué qu'il était retenu à Washington pour 'des raisons ayant trait aux affaires de l'État', mais en restant évasif.

'Je sens que c'est important pour moi de rester à Washington à la Maison Blanche pendant ce moment très important. Félicitations à Don et Bettina', a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

'Je lui ai dit +ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai ce truc qu'on appelle l'Iran et d'autres choses+', avait déjà dit jeudi le milliardaire républicain. Donald Trump Junior, plus communément appelé Don Jr, doit épouser Bettina Anderson dans les Bahamas ce weekend, selon la presse américaine. Il s'agit de son second mariage.

La Maison Blanche a aussi modifié vendredi l'agenda présidentiel. Donald Trump, en déplacement dans l'état de New York (nord-est), ne s'attardera pas comme prévu dans la région pour séjourner à son golf de Bedminster, mais reviendra à la Maison Blanche vendredi soir.

Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est en route pour Téhéran vendredi, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires au Pakistan, pays médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis. Au cours de sa visite officielle, annoncée jeudi par des médias iraniens, le puissant chef de l'armée 'aura des rencontres avec des dirigeants iraniens', ont précisé ces sources sécuritaires.

Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de conflit, une seule séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril à Islamabad. Depuis, les discussions se poursuivent en coulisses et le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait dit jeudi espérer que cette visite d'Asim Munir ferait 'avancer les choses', après celle en début de semaine du ministre de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi.

Il avait apporté avec lui la dernière proposition américaine, que le pouvoir iranien avait dit examiner tout en réitérant ses exigences : le dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger et la fin du blocus américain des ports iraniens.

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