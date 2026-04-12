Donald Trump envisage un blocus du détroit d'Hormuz : coup de poker risqué ou stratégie réaliste ?

Donald Trump suggère un blocus maritime du détroit d'Hormuz, soulevant des questions sur la faisabilité et les conséquences, notamment pour l'Iran et l'Asie. Cette proposition intervient après l'échec des négociations de paix et pourrait aggraver les tensions régionales.

Donald Trump envisage une éventuelle blocus maritime pour prendre le contrôle du détroit d'Hormuz. Cette option, proposée suite à l'échec des pourparlers de paix avec l' Iran , suscite de vives réactions et soulève de nombreuses questions quant à sa faisabilité et ses conséquences potentielles.

L'ancien président américain suggère cette manœuvre dans un message sur Truth Social, partageant un article du média Just The News intitulé 'La carte que Trump a encore en main si l'Iran ne coopère pas : un blocus maritime'. L'auteur y expose l'idée que Trump pourrait utiliser un blocus pour isoler l'économie iranienne et intensifier la pression sur le régime. Un expert en sécurité nationale, cité dans l'article, souligne que la marine américaine pourrait aisément contrôler les allées et venues dans le détroit, exigeant l'autorisation pour naviguer, notamment près de l'île de Kharg ou de la côte d'Oman. Actuellement, l'Iran impose un péage aux navires traversant le détroit, pouvant atteindre deux millions de dollars par navire, ce qui génère des tensions supplémentaires.\Un blocus maritime pourrait prendre plusieurs formes et avoir différents degrés d'intensité, comme l'explique Jens Franssen, spécialiste de la défense pour VRT NWS. Il évoque tout d'abord un blocus économique, avec des sanctions contre les commerçants, les propriétaires et les assureurs qui commercent avec du pétrole iranien. Ensuite, il mentionne l'aspect militaire, avec la possibilité pour les États-Unis d'obliger les navires transportant du pétrole iranien à faire demi-tour, par des tirs d'avertissement ou par arraisonnement. L'utilisation d'avions et de drones serait également envisagée. Cependant, l'efficacité d'un tel blocus pour amener l'Iran à la table des négociations est remise en question. Un blocus économique n'est que partiellement efficace, comme le montrent l'exemple de la Chine et de la Russie, qui utilisent une flotte fantôme pour contourner les sanctions. De plus, cela pourrait engendrer des problèmes juridiques, avec des commerçants exigeant le passage pour leurs activités. Un blocus irait à l'encontre de l'objectif des États-Unis, qui est de maintenir un afflux de gaz et de pétrole sur le marché. Enfin, un blocus pourrait aggraver la situation. Si les navires sont manœuvrables, ils sont également vulnérables aux attaques de drones et de petits bateaux sans pilote près des côtes. \Les conséquences d'un blocus maritime pourraient être importantes et multiples. Il augmenterait le risque d'escalade du conflit dans la région. Si les pétroliers iraniens ne sont plus autorisés à transiter, le régime iranien pourrait attaquer les navires autorisés par les Américains. De plus, un blocus aurait de lourdes conséquences pour l'Asie. Les économies asiatiques, déjà fragilisées par le conflit, dépendent fortement des approvisionnements en pétrole et en gaz en provenance du Moyen-Orient. Plusieurs pays ont déjà annoncé des mesures d'urgence, telles que le télétravail obligatoire et la fermeture des stations-service. La Chine serait particulièrement affectée par un tel blocus, d'après Tom Van de Weghe, expert de l'Asie pour VRT NWS. La Chine a actuellement conclu un accord avec l'Iran, permettant à certains navires chinois de traverser le détroit. L'arrêt complet de l'approvisionnement aurait donc un impact significatif sur l'économie chinoise. Trump espère que cela incitera la Chine à faire pression sur l'Iran pour parvenir à un accord. Cependant, la Chine, tout en étant active en coulisses, se montre prudente pour ne pas compromettre ses relations avec les États-Unis. La question est de savoir si Trump est prêt à risquer les relations avec la Chine pour mettre l'Iran à genoux. Pour Tom Van de Weghe, un blocus maritime affectant la Chine serait un pari risqué pour les Américains. De plus, une telle mesure pourrait compromettre la rencontre prévue entre Trump et la Chine à la mi-mai. Un blocus maritime menace de faire capoter cette rencontre au sommet, et il se pourrait que la Chine ne cède pas sous la pression, mais plutôt qu'elle se raidisse. L'échec des négociations à Islamabad augmente les risques d'une reprise du conflit





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