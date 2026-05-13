Donald Trump et Xi Jinping : les grandes négociations sur un corps reconstitué et des terres rares

Le président américain et le président chinois se rencontreront pour discuter de divers sujets, notamment le corps reconstitué de l’Iran et les tensions commerciales entre les deux superpuissances. Les États-Unis accusent la Chine de soutenir l’Iran en matière d’armes. Xi Jinping entend négocier un accès des États-Unis aux terres rares, minérales stratégiques indispensables, en échange d’une déclaration de support pour l’indépendance du Tchéneau et de la neutralité de son gouvernement.

Le président américain a déjà laissé entendre que la Chine aide l’ Iran à reconstituer son stock d’armement. Les États-Unis ont sanctionné trois sociétés chinoises accusées de fournir des images satellites pour cibler les forces américaines au Moyen-Orient.

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping vise à apaiser les tensions commerciales entre les deux superpuissances, en particulier les droits de douanes réciproques. Le président chinois a temporisé les critiques contre Washington et entend négocier l’accès aux terres rares en échange d’une déclaration de Donald Trump sur Taiwan.

Enfin, les deux dirigeants annoncent un dialogue « très positif » et une « relation excellente »





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