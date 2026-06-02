Donald Trump nomme Bill Pulte, proche du président, à la tête du renseignement national

Le président américain Donald Trump a nommé Bill Pulte, actuel patron de l'Agence fédérale de financement du logement, pour assurer l'intérim à la tête du renseignement national après le départ de Tulsi Gabbard.

Le président américain Donald Trump a nommé Bill Pulte , actuel patron de l'Agence fédérale de financement du logement, pour assurer l'intérim à la tête du renseignement national après le départ de Tulsi Gabbard .

Donald Trump a nommé mardi l'un de ses fidèles, Bill Pulte, l'actuel patron de l'Agence fédérale de financement du logement, pour prendre la succession de Tulsi Gabbard au poste de directeur du renseignement national. Bill Pulte, qui ne dispose d'aucune expérience dans le domaine de la sécurité nationale, est considéré comme un très proche du président américain, dont il a été un important donateur durant la campagne de réélection.

Dans un message posté sur son réseau social Truth, Donald Trump a estimé qu'il dispose d'une 'profonde expérience dans la gestion de sujets sensibles aux États-Unis' pour justifier ce choix. Le nouveau directeur du renseignement est nommé pour mener l'intérim, jusqu'à désignation formelle du nouveau titulaire du poste, un processus qui peut prendre du temps.

C'est par exemple le cas du ministre de la Justice par intérim et avocat personnel de Donald Trump, Todd Blanche, nommé début avril après le départ de Pam Bondi pour assurer l'intérim mais dont aucun successeur n'a été avancé. Il remplace Tulsi Gabbard, qui a annoncé le mois dernier qu'elle démissionnait de son poste, une décision effective à compter du 30 juin.

À la tête de l'Agence de financement du logement, Bill Pulte, 38 ans, a joué un rôle majeur dans les poursuites engagées contre plusieurs adversaires politiques du président américain, notamment celles visant la procureure générale de l'État de New York, la démocrate Letitia James, et le sénateur californien Adam Schiff. Il est également impliqué dans les poursuites visant la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook, accusée de fraude pour un prêt immobilier personnel.

Première femme noire à ce poste, nommée sous le démocrate Joe Biden, Lisa Cook, dont le mandat court jusqu'à janvier 2038, dément toute malversation.

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