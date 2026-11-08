Donald Trump nomme Dana White porte-parole de la Maison-Blanche

Le président Donald Trump a offert la fonction de porte-parole de la Maison-Blanche à Dana White, président de l'UFC. Cette annonce provoque confusion et débats sur la scène politique américaine.

Donald Trump a créé une vive polémique en annonçant sur sa plateforme Truth Social qu'il avait offert le poste de porte-parole de la Maison-Blanche à Dana White. Cette nomination surprise vise le président de l'Ultimate Fighting Championship, une fédération mondiale de mixed martial arts, rompant avec les traditions diplomatiques habituelles.

Annonce controversée et liste de conseillers

Donald Trump a explicitement qualifié Dana White de féroce combattant et a suggéré la présence d'une équipe diverse incluant des experts internationaux. Parmi les noms cités figuraient des figures majeures du sport de combat comme Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje et Daniel Cormier. Il a également mentionné les athlètes Amanda Nunes et Kayla Harrison comme partie intégrante de cette nouvelle structure stratégique.

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Cette liste inhabituelle vise à contrer ce que le président américain décrit comme une aile gauche déraisonnable. L'objectif affiché est de renforcer la défense médiatique de l'administration. Dana White est invité à accepter cette fonction en tant que secrétaire de presse unique en son genre.

Lien historique entre le politicien et le promoteur sportif

Donald Trump et Dana White entretiennent une relation de longue date qui précède largement la carrière politique actuelle. Dana White dirige l'UFC depuis 2001 et a transformé une niche sportive controversée en un empire commercial majeur. Il a longtemps dépendu du soutien de Trump pour obtenir des autorisations de location dans des États récalcitrants.

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Dana White a activement soutenu la campagne électorale de Donald Trump en 2016, 2020 et 2024. Il a prononcé des discours lors des conventions républicaines pour toucher un électorat jeune et masculin. Un événement MMA a même été organisé au White House en juin pour marquer le 250e anniversaire des États-Unis.

Réactions ambiguës et spéculations en ligne

Dana White n'a ni confirmé ni infirmé formellement l'offre en restant volontairement évasif. Il a déclaré qu'il possédait déjà de nombreux emplois et qu'il discuterait de l'opportunité ultérieurement. Une photo manipulée par intelligence artificielle de lui à la tribune a circulé sur ses réseaux sociaux avant son départ.

Des théories en ligne suggèrent que Donald Trump pourrait avoir confondu Dana White avec Dana W. White. Ce dernier a servi de porte-parole du Pentagone entre 2017 et 2018. Cette confusion potentielle ajoute une couche de complexité à l'actualité politique immédiate.

Prochaines étapes et implications futures

Dana White prévoit de se rendre à Washington pour une réunion officielle avec Donald Trump le lundi suivant. Cette rencontre pourrait clarifier la nature exacte de l'offre et les responsabilités associées. Les observateurs surveilleront attentivement cette interaction pour comprendre la direction stratégique de l'administration.

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La nomination d'une personnalité du sport au rang de porte-parole officiel soulève des questions sur la gestion des communications publiques. Les analystes politiques débattent de l'impact de cette décision sur la crédibilité institutionnelle. L'événement marque un tournant inhabituel dans la relation entre le gouvernement et le monde du divertissement.