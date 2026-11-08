Donald Trump nomme Dana White porte-parole de la Maison Blanche

Donald Trump a proposé à Dana White, patron de l'UFC, de devenir le nouveau porte-parole de la Maison Blanche après le départ controversé de Katie Zacharia. Les détails de cette nomination inédite.

Donald Trump a annoncé son intention de nommer Dana White, le célèbre dirigeant de l' UFC, au poste stratégique de porte-parole de la Maison Blanche. Cette annonce inattendue est intervenue alors que la fonction est vacante depuis le départ rapide de Katie Zacharia en octobre dernier. L'ancien président américain a formulé cette proposition sur son réseau social Truth Social, suscitant un vif intérêt médiatique.

Dana White acceptera-t-il le poste de porte-parole

Dana White, directeur général de l'organisation mondiale de mixed martial arts, a indiqué qu'il se rendrait immédiatement à Washington pour rencontrer Donald Trump. La rencontre est prévue pour le lundi suivant l'annonce. White a déclaré aux journalistes qu'il aurait davantage d'informations à publier après cette discussion capitale avec le candidat présidentiel.

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Contexte du poste vacant et départ de Zacharia

Le poste de porte-parole est ouvert depuis le 16 octobre, date à laquelle Katie Zacharia a été renvoyée après seulement cinq jours de service. Cette conservatrice avait provoqué la polémique lors de sa unique conférence de presse en paraissant peu convaincante. Elle a également été accusée d'avoir menti sur ses qualifications juridiques, ce qui a accéléré son départ de la fonction.

Réactions de Trump et de White à la proposition

Donald Trump a précisé que sa demande initiale était faite en partie comme une blague, mais a confirmé que Dana White trouvait l'idée excellente. Il a demandé à White de l'entourer de membres du milieu des arts martiaux mixtes, y compris des étrangers. Trump a souligné que la visite de White à Washington aurait lieu même si les discussions concernaient d'autres sujets que le porte-parolat.

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Impact politique et stratégique de la nomination

Cette proposition marque un tournant dans la composition de l'équipe de communication présidentielle. Elle remet en question les critères traditionnels de sélection pour un poste aussi sensible. Les observateurs politiques analysent si cette approche non conventionnelle reflète une stratégie plus large pour moderniser l'image de la campagne ou du gouvernement futur.

Prochaines étapes et implications concrètes

La situation évolue rapidement avec la prochaine rencontre entre les deux hommes. Les détails précis sur les conditions d'entrée en fonction ou les pouvoirs accordés restent à confirmer. Cette affaire suscite l'attention internationale sur les changements potentiels dans la gouvernance médiatique américaine.