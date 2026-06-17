Donald Trump reçu à Versailles par Emmanuel et Brigitte Macron

Le président américain a été accueilli à Versailles par le président français et son épouse pour un dîner en l'honneur des 250 ans de l'indépendance américaine. L'événement marque la conclusion d'un déplacement marqué par une attitude particulièrement accommodante du président américain.

Donald Trump a été reçu à Versailles par Emmanuel et Brigitte Macron , mercredi soir, pour un dîner en l'honneur des 250 ans de l'indépendance américaine.

Cet événement marque la conclusion d'un déplacement marqué par une attitude particulièrement accommodante du président américain. Le dîner a eu lieu dans la Galerie basse du château, avec une trentaine de convives, notamment des représentants de l'administration américaine, du gouvernement français et du monde économique. Emmanuel Macron a admis que le château du Roi-Soleil, c'est aussi du lourd, mais a jugé que la France devait honorer ses invités.

Il a également précisé que la France devait mettre les petits plats dans les grands sans en faire trop, au risque d'être accusé de complaisance avec le président américain. Ses opposants lui reprochent déjà d'avoir organisé ce dîner en grande pompe pour complaire au milliardaire républicain. Mais Emmanuel Macron a répondu qu'il fallait s'assurer que le président américain resterait jusqu'au bout du sommet d'Evian, qui a lieu à l'occasion du G7.

N'ayons pas honte de ce que nous sommes, a dit Emmanuel Macron, jugeant que le rôle de la France était aussi de savoir honorer ses invités. Si je n'avais pas tenu de manière constante les positions qui ont été les miennes durant les derniers mois, vous pourriez avoir un doute sur les rapports de force, a-t-il ajouté. Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitementSur le plan personnel, la relation franco-américaine s'est sérieusement refroidie ces derniers mois.

Les coups de griffes à l'égard du Français, moqué en président en fin de mandat, avaient connu leur apogée quand le républicain était allé jusqu'à s'amuser de la vie conjugale d'Emmanuel et Brigitte Macron. Il a menacé d'assommer le vin français de droits de douane de 100%, mais Donald Trump n'a finalement pas remis le sujet sur le tapis. Les Européens semblent globalement satisfaits de leurs échanges avec lui, notamment sur l'Ukraine.

En conclusion du sommet, que Donald Trump a jugé extrêmement réussi, il a même multiplié les compliments à l'égard du dirigeant français, qualifié d'ami spécial et d'homme très gentil, et de Brigitte Macron, une personne fantastique. A en croire Emmanuel Macron, c'est aussi là l'intérêt de ces sommets, qui offrent l'occasion d'arrondir les angles en sortant du clash constant par tweet interposé





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