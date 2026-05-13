Donald Trump se montre rassurant avant sa visite en Chine, avec la guerre en tête du programme

Donald Trump a discuté avec le président Xi de la visite en Chine et a déclaré qu'ils étaient impatients de se rencontrer. La guerre est le premier sujet sur la table, avec Washington souhaitant que Pékin exerce une pression sur son allié iranien. Donald Trump a également abordé le commerce, avec une délégation américaine de 17 grandes entreprises en vue de décrocher de nouveaux contrats. Les ventes d'armes de Washington à Taïwan pourraient également être abordées.

Donald Trump s'est montré rassurant face aux journalistes avant son départ pour la Chine, affirmant qu'il a discuté avec le président Xi et qu'ils se sont exprimés avec hâte de se rencontrer.

La visite, initialement reportée à cause du conflit au Moyen-Orient, est particulièrement sensible, avec la guerre en tête du programme. Washington souhaite que Pékin exerce une pression sur son allié iranien. Donald Trump a également abordé le commerce, avec une délégation américaine de 17 grandes entreprises, y compris Tesla, Apple et Boeing, en vue de décrocher de nouveaux contrats. Les ventes d'armes de Washington à Taïwan pourraient également être abordées.

Donald Trump reste le dernier président américain à s'être rendu officiellement en Chine en 2017





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