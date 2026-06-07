Donald Trump souhaite une attaque plus chirurgicale contre le Hezbollah

Le dirigeant républicain a confirmé avoir eu un échange tendu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de l'offensive israélienne au Liban.

J'aimerais voir une attaque plus chirurgicale contre le Hezbollah . Je pense qu'elle devrait être plus chirurgicale. Donald Trump avait confirmé dans une interview publiée mercredi dernier dans le New York Post qu'il avait eu un échange tendu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu deux jours plus tôt au téléphone, au cours duquel il aurait réprimandé son proche allié au sujet de l'offensive israélienne au Liban .

Interrogé pour savoir s'il exigeait que le Liban fasse partie de l'accord avec l'Iran, le dirigeant républicain a répondu : 'Pas du tout. Je n'exige rien. Je pense qu'ils aimeraient que ce soit le cas, mais je n'exige rien'. Les discussions sur le Liban des négociations d'un accord avec l'Iran, alors que Téhéran souhaite au contraire lier les deux conflits.

Israël a mené dimanche des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, disant riposter à des tirs ayant visé son territoire malgré un cessez-le-feu qui n'arrête pas le cycle de violence. Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 3560 morts depuis le début de la guerre le 2 mars, selon les autorités libanaises





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