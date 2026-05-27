Donald Trump, Téhéran et les négociations sur un accord de paix

Donald Trump a affirmé qu’il n’était pas satisfait des propositions iraniennes dans le cadre des discussions visant à un accord de paix, tout en laissant entendre que les négociations pourraient aboutir. Téhéran a jugé peu probable une reprise des hostilités avec les Etats-Unis, malgré les récentes frappes américaines, sur fond de regain d’optimisme sur les marchés, où les cours du pétrole reculaient.

Donald Trump a affirmé mercredi qu’il n’était pas satisfait des propositions iraniennes dans le cadre des discussions visant à un accord de paix , tout en laissant entendre que les négociations pourraient aboutir.

Téhéran a jugé peu probable une reprise des hostilités avec les Etats-Unis, malgré les récentes frappes américaines, sur fond de regain d’optimisme sur les marchés, où les cours du pétrole reculaient. Donald Trump a par ailleurs assuré que la perspective des élections législatives de l’automne ne jouait aucun rôle dans sa gestion de cette guerre, alors que celle-ci contribue à la hausse du coût de la vie pour les ménages.

Concernant le détroit d’Ormuz, enjeu majeur des discussions avec Téhéran, le président américain a déclaré qu’il resterait ouvert à tout le monde. Donald Trump a redit qu’il souhaiterait que la conclusion d’un accord avec l’Iran s’accompagne d’un élargissement des accords d’Abraham, un processus qu’il avait lancé pendant son premier mandat et qui a déjà vu plusieurs pays arabes reconnaître officiellement Israël.

Entre la chaleur, la fatigue et son âge, c’est scandaleux : les hommages se multiplient à Buggenhout : voici ce que l’on sait sur les circonstances de l’accident et sur l’état des victimes. Grave accident cette nuit aux États-Unis : des morts et plusieurs blessés graves après une fuite de produits chimiques dans une usine. Ce mercredi 27 mai au procès de Paolo Falzone, le public est présent en nombre.

Les parents de Paolo ont pris la parole, sa maman Silvana Gurrieri, 64 ans, évoque le caractère de son fils, ainsi que son rapport à la voiture et la vitesse





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