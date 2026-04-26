Donald Trump : Une série d'attaques et de tentatives d'assassinat

Depuis 2016, Donald Trump a été la cible de plusieurs incidents, allant de tentatives de vol d'armes à des attaques armées, soulignant une menace constante à sa sécurité et à sa vie. Cet article retrace ces événements et analyse les implications pour la sécurité des personnalités politiques.

Une série d'incidents troublants ont jalonné la vie de Donald Trump , révélant une menace persistante à son encontre. Le premier cas remonte au 18 juin 2016, lors d'un meeting de campagne à Las Vegas.

Un citoyen britannique de 20 ans, Michael Steven Sandford, a tenté de dérober l'arme d'un officier de police, révélant par la suite son intention de mettre fin à la vie de Donald Trump. Cet acte initial a marqué le début d'une série d'événements inquiétants.

Un an plus tard, le 6 septembre 2017, dans le Dakota du Nord, Gregory Lee Leingang a volé un chariot élévateur dans une raffinerie pétrolière et a tenté de l'utiliser pour foncer sur le cortège présidentiel alors que Donald Trump était en visite pour mobiliser le soutien populaire. Bien que le chariot élévateur ait été stoppé avant d'atteindre sa cible, Leingang a admis son intention d'assassiner le président en renversant sa limousine.

Ces deux incidents, bien que différents dans leur exécution, soulignent une volonté de nuire à Donald Trump et à sa personne. La situation a pris une tournure plus dramatique le 13 juillet 2024, lors d'un meeting de campagne près de Butler, en Pennsylvanie. Alors que Donald Trump prononçait un discours, Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, a ouvert le feu sur le candidat républicain depuis une position surélevée à l'extérieur du lieu de l'événement.

Trump a été blessé par le tir, saignant de l'oreille droite. L'assaillant a été tué sur le coup, ainsi qu'un autre participant au meeting. Deux autres personnes ont également été blessées. L'image de Donald Trump, ensanglanté mais défiant, serrant le poing et entouré de son service de sécurité, est devenue emblématique de cet événement traumatisant.

Cet incident a suscité une vive émotion et a mis en évidence la vulnérabilité des personnalités politiques face à la violence. Moins de deux mois plus tard, le 15 septembre 2024, une nouvelle tentative a eu lieu alors que Donald Trump jouait au golf à West Palm Beach, en Floride. Grâce à la vigilance de son service de sécurité, un agent a repéré le canon d'une arme à travers les grilles et les buissons.

Un échange de tirs a éclaté, et l'assaillant de 58 ans a été rapidement appréhendé. Un fusil d'assaut a été découvert dans son véhicule. Plus récemment, le 2 février 2026, un homme armé a été abattu après avoir pénétré illégalement dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago. L'individu, âgé d'une vingtaine d'années, était équipé d'un fusil et d'un bidon d'essence, selon les services secrets.

Heureusement, Donald Trump n'était pas présent sur les lieux au moment de l'intrusion. Suite à ces multiples incidents, Donald Trump a exprimé son inquiétude lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, déclarant : 'Je ne sais pas combien de temps je serai encore là. Beaucoup de gens en ont après moi, n’est ce pas ?

'. Il a également fait une remarque sarcastique, soulignant que les tireurs fous ne s'en prennent qu'aux présidents influents, citant les exemples tragiques d'Abraham Lincoln et de John F. Kennedy. Ces événements soulèvent des questions importantes sur la sécurité des personnalités politiques et la polarisation croissante de la société. La fréquence et la gravité de ces incidents suggèrent une menace réelle et persistante envers Donald Trump, et nécessitent une vigilance accrue et des mesures de sécurité renforcées





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