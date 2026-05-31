Donald Trump va prononcer un grand discours à la American State Fair

Le président américain va prendre la place des artistes qui ont annulé leur participation à l'événement célébrant le 250e anniversaire des États-Unis.

Le président américain Donald Trump va prononcer un grand discours le 24 juin à la American State Fair , un événement célébrant le 250e anniversaire des États-Unis.

Plusieurs artistes avaient annulé leurs apparitions ces derniers jours, ce qui a poussé Trump à décider de prendre leur place.

'The Great American State Fair' célèbre du 25 juin au 10 juillet le 250e anniversaire des États-Unis avec une série de concerts, d'expositions et d'attractions. Cette semaine, les noms des artistes qui y participeraient ont été révélés, ce qui a provoqué une certaine inquiétude. Plusieurs d'entre eux ont annulé leurs apparitions ces derniers jours après avoir reçu des critiques sévères de la part de leurs fans et de leur entourage, qui leur reprochaient de s'impliquer dans un événement politique.

L'organisateur, Freedom 250, est dirigé par Keith Krach, un proche de Trump de son premier mandat, ce qui n'a pas aidé à alléger les inquiétudes. Bret Michaels, le chanteur de la bande de hair metal Poison, a écrit sur les réseaux sociaux que l'événement lui avait été proposé comme 'une célébration musicale de notre pays et une occasion de célébrer nos vétérans, nos militaires actifs, nos secouristes, nos enseignants et nos travailleurs américains de toutes les couches de la société'.

Selon lui, cette objectif s'est évolué en 'quelque chose qui crée beaucoup plus de divisions'. Martina McBride a également déclaré qu'elle avait initialement cru qu'elle allait participer à un événement non partisan, 'mais que cela s'est avéré être trompeur'. Un même son est été entendu chez la célèbre bande de funk The Commodores, dont le fondateur William King n'a appris que tardivement que l'événement avait une connotation politique.

Le rappeur Young MC, le chanteur Morris Day et le duo pop Milli Vanilli ont également déclaré qu'ils annulaient leur participation. Cependant, Vanilla Ice, Flo Rida et C+C Music Factory sont toujours programmés. Cette dernière bande a déclaré qu'elle n'avait aucun lien avec une partie politique.

'Nous sommes neutres. Nous sommes du côté de l'amour et de la paix mondiaux.

' Trump a réagi de manière typique. Il a déclaré qu'il allait prendre la place des musiciens qui avaient annulé leur participation.

'J'ai entendu dire que certains artistes étaient dans la panique pour leur spectacle mercredi (24 juin, le début des festivités, ndlr),' a écrit le président sur Truth Social. 'Je pense donc à prendre la place de ces artistes bien payés et à prononcer un grand discours. ' C'est effectivement ce que Freedom 250 a confirmé. Trump a également déclaré qu'il avait ordonné à son équipe de vérifier si il pouvait transformer l'événement en un 'America is back' rally. Ou comment la préoccupation des artistes semblait se réaliser





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