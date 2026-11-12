Dossiers Belgique : Openda, Doku et Lukebakio favoris face à la Turquie

Le sondage résume les choix des supporters pour le onze type contre la Turquie. Charles De Ketelaere boudé, Openda, Doku et Lukebakio en tête.

Le public belge a fait des choix clairs concernant l'effectif pour le prochain match contre la Turquie. L'ancien joueur d'Anvers Senne Lammens ne reçoit que 35% des suffrages pour le poste de gardien. En revanche, 54% des votants militent pour la titularisation d'un autre gardien prometteur.

Les Choix Des Supporters Sur Le Terrain

Mark van Bommel semble avoir trouvé son onze de départ idéal aux yeux des fans. Ses quatre titulaires actuels récoltent 81% des voix pour leurs positions défensives. Le Brugeois est le troisième joueur le plus plébiscité du noyau, juste derrière Ngoy et Kevin De Bruyne.

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Ce résultat confirme que le gardien a définitivement pris le dessus sur Maxim De Cuyper. Cependant, une minorité de 7% des votants aimerait voir Josue Kongolo faire ses débuts en tant que titulaire en équipe nationale.

La Situation En Milieu De Terrain

En défense centrale, un joueur spécifique récolte 85% des suffrages pour sa position. Après une bonne fenêtre internationale en septembre, les supporters souhaitent le voir titularisé. Ce fort soutien souligne la confiance accordée à ce milieu de terrain clé.

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Romeo Lavia, deuxième homme le plus plébiscité avec 64%, est suspendu pour le match contre les Turcs. Cette absence profite potentiellement au capitaine, qui obtient 46% des voix. Il devrait retrouver une place de titulaire, sauf retournement de situation inattendu.

Les autres options en milieu de terrain semblent moins populaires auprès du public. Hans Vanaken ne recueille que 10% des voix, tandis que Mandela Keita n'atteint que 5%. Ces chiffres indiquent une préférence nette pour d'autres profils techniques.

L'Attaque En Quête D'Équilibre

La situation est plus complexe en attaque où rien ne semble figé. Charles De Ketelaere, indiscutable depuis des mois notamment en l'absence de Romelu Lukaku, est boudé par le public. Seuls 27% des votants souhaitent le voir titularisé face à la Turquie.

L'absence simultanée de Loïs Openda pourrait mener vers un trio d'attaque inédit. Les trois hommes les plus plébiscisés par le public sont Loïs Openda, Jérémy Doku et Youri Tielemans avec 51% des voix. Ce soutien massif ouvre la voie à une nouvelle dynamique offensive.

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Une configuration en 4-3-3 avec un Parisien en faux neuf, épaulé par les flèches Doku et Lukebakio, semble plausible selon les souhaits du public. Cette hypothèse soulève la question de la cohésion entre ces joueurs aux profils complémentaires.

Les Surprises Et Les Outsiders

Leandro Trossard, joueur du Besiktas, semble avoir perdu la cote auprès des supporters. Il n'obtient que 21% des voix, ce qui est nettement inférieur aux attentes précédentes. Cette baisse de popularité contraste avec la performance d'autres attaquants.

Hugo Cuypers, revenu de nulle part, est plébiscité par plus d'un tiers des votants, soit 33%. Diego Moreira, lui, est en embuscade avec 40% des voix. Ces résultats montrent que plusieurs options offensives sont envisageables pour le sélectionneur.

Le débat sur la meilleure composition offensive reste ouvert. Les choix entre Trossard, Cuypers et Moreira détermineront la stratégie du prochain match. Le public belge attend avec impatience les décisions finales de l'entraîneur.