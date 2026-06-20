Double alerte météorologique : chaleur et orages intenses en Belgique

L'IRM met en garde l'ensemble du pays contre une chaleur étouffante en journée et des orages violents dès 21h, avec risque d'éclairs, de vents violents et de grêle

La Belgique se prépare à un week-end météorologique exceptionnel. Le 16 octobre, l'Institut Royal Météorologique ( IRM ) publie deux alertes formatives pour toute la région. La première alerte, jaune, concerne la chaleur en période diurne.

Les températures confiées par les modèles peuvent dépasser les 38 degrés Celsius dans le Nord, les 40 dans le Sud et même atteindre 42 dans certaines zones urbaines aux prix énergétiques tolérants pour la régulation thermique. Le second signal, également jaune, prévoit une escalade des phénomènes orageux dès 21 heures, avec un risque accru d'éclairs, de vents violents et de grêle. Le premier aller du jour se caractérise par une nappe de chaleur persistante.

La composition des masses d'air continental et l'intensité de l'ensoleillement créent une situation où la température ressentie peut frôler les 40 degrés. Les responsables de la santé publique conseillent de rester hydraté, de privilégier les horaires matinales ou post‑après‑midi pour les activités extérieures, d'utiliser des couleurs claires, de protéger les surfaces exposées à la lumière directe et d'être vigilant sur l'échauffement des animaux domestiques.

Les écoles et les entreprises sont invitées à considérer des arrangements de travail à distance ou à ajuster les horaires pour éviter les pics de chaleur. Cette même journée est vouée à être suivie d'un spectaculaire soir d'orage. L'IRM indique que la convergence des masses d'air froid provenant du Nord et l'augmentation de la pression d'adsorption créent un tableau où la probabilité de dérapage atmosphérique augmente considérablement.

Les régions méridionales, le Vénét, le Walon, surtout la Flandre occidentale, seront exposées à des rafales de vent pouvant dépasser les 30 mètres par seconde dans les zones de transition. La gravité s'accentue avec la présence de grêle de taille moyenne, un facteur qui pourrait endommager les vitres, les toitures et les champs de culture.

Un avis particulier a été émis pour les maquettes historiques comme le moulin datant de 1512, dont la rénovation récente a suscité un débat sur la préservation des antichés face aux éléments naturels. Les services d'incendie et les pompiers restent en état d'alerte maximale. Des résiliations de massifs d'arbres et des chutes d'arbres ont déjà été signalées dans la région en fin de semaine précédente.

En cas d'entre‑temps, il est essentiel de vérifier les lignes électriques, d'éteindre les appareils électriques lors d'une grêle lourde et de se tenir à l'intérieur autant que possible. Les autorités locales encouragent le public à suivre les bulletins météo quotidiens et à activer le numéro d'alerte de la gouvernance 1722 pour recevoir les mises à jour en temps réel.

À travers ce double avertissement, l'IRM souligne l'importance de la prudence et de la préparation afin de réduire les risques pour la population. La situation météorologique occupe une place prépondérante dans les discussions locales. Les scientifiques de l'IRM expliquent que ce type de phénomène est devenu plus fréquent en raison du changement climatique, qui a amplifié la répartition des masses d'air et l'augmentation de l'humidité. En conséquence, les régions où les fortes pluies sont inévitables peuvent connaître des crues soudaines.

Les autorités locales, déjà engagées dans la planification de la gestion des inondations, renforcent leurs plans d'intervention et mettent en place des mesures d'alerte de la circulation routière





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