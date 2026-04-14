Double attentat-suicide à Blida : l'Algérie sous le choc, le pape en visite

Un double attentat-suicide a frappé Blida, en Algérie, à quelques kilomètres d'Alger, alors que le pape Léon XIV était en visite. L'événement, confirmé par une source occidentale et des images, a semé l'effroi et l'incertitude.

Un attentat-suicide double a secoué Blida , une ville située à une quarantaine de kilomètres d'Alger, le lundi dernier. Cette tragédie survient alors que le pape Léon XIV effectuait une visite historique dans la capitale algérie nne, suscitant une vive émotion et une inquiétude croissante quant à la sécurité dans le pays.

Une source occidentale, bien informée du dossier et ayant requis l'anonymat, a confirmé à l'AFP mardi qu'il s'agissait bien d'actes terroristes. Cette confirmation s'appuie également sur des images authentifiées par l'agence de presse. La source a déclaré, de manière ferme et catégorique, que des témoins avaient attesté de deux incidents de sécurité d'ordre terroriste survenus l'après-midi du lundi à Blida. Elle a précisé que deux kamikazes s'étaient fait exploser, entraînant leur mort. Pour l'heure, le bilan des victimes reste inconnu, alimentant les spéculations et l'incertitude dans la population locale et au-delà.

Les images authentifiées par l'AFP, diffusées mardi, montrent deux corps gisant dans les rues de Blida, témoignant de la violence des explosions. Ces images, largement partagées sur les réseaux sociaux, révèlent la détresse et l'effroi qui se sont emparés de la population. Les corps déchiquetés, mutilés, sont visibles sur la chaussée, au croisement de la rue Palestine et du boulevard Mohamed Boudiaf. Plusieurs personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame, tentant de porter secours aux victimes ou simplement de constater l'horreur. Des passants ont recouvert les corps de draps, tandis qu'une pluie fine tombait sur la ville, accentuant le caractère dramatique de la scène.

L'Union africaine (UA) a initialement évoqué un double attentat dans un communiqué, avant de le retirer en raison d'informations non corroborées par des sources officielles, comme l'a expliqué un porte-parole à l'AFP. Les autorités algériennes et les médias locaux n'ont pas encore communiqué publiquement sur ces événements, maintenant le flou et l'attente d'informations officielles.

La source occidentale a également mentionné un possible troisième incident sécuritaire, survenu près du stade de Blida, mais cette information n'a pas été confirmée pour le moment. L'absence de communiqué officiel et le silence des autorités algériennes ajoutent à la confusion et aux spéculations. L'arrivée du pape Léon XIV à Alger, quelques heures seulement avant les attentats, a également attiré l'attention sur le contexte sécuritaire dans lequel se déroule sa visite. La présence du pape dans le pays, un événement d'une grande importance symbolique, a indéniablement amplifié l'impact et la gravité de ces attentats. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ces attentats, identifier les responsables et évaluer l'étendue des dégâts. La communauté internationale observe attentivement la situation, exprimant sa solidarité avec le peuple algérien et condamnant fermement ces actes de violence.





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Attentat-Suicide Blida Algérie Pape Léon XIV Terrorisme Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raphaël Collignon remporte son 6e titre Challenger et Sander Gillé s'impose en doubleRaphaël Collignon, tenant du titre, a remporté le tournoi Challenger en battant Dino Prizmic en finale. Sander Gillé s'est également imposé en double avec Sem Verbeek. Collignon conserve sa place de numéro 2 belge à l'ATP.

Read more »

Sacha et Lucas Coenen triomphent à Riola Sardo : Double victoire belge en MX2 et MXGPLes frères Coenen ont brillé lors des manches MX2 et MXGP à Riola Sardo, marquant un week-end exceptionnel pour le motocross belge. Sacha Coenen remporte sa première manche de la saison en MX2, tandis que Lucas Coenen domine en MXGP.

Read more »

Le pape en Algérie : une visite empreinte de spiritualité, de dialogue et de défis géopolitiquesLe pape entame une tournée internationale en Algérie, un voyage placé sous le signe de Saint Augustin et de la coexistence pacifique. La visite soulève des questions de droits humains et met en lumière les relations Nord-Sud.

Read more »

Golf: doublé de Rory McIlroy au Masters d'Augusta, un immense exploitS'il avait enfin complété sa collection de titres majeurs l'an passé après une décennie de déceptions, Rory McIlroy,...

Read more »

Alexandre, jeune prodige de Philippeville, double champion du monde de boxe thaï : l'ascension fulgurante d'un talent exceptionnelDécouvrez le parcours exceptionnel d'Alexandre, jeune boxeur de Philippeville devenu double champion du monde de boxe thaï. Un portrait d'un adolescent hors du commun, qui allie discipline de fer, passion et ambition pour atteindre les sommets de sa discipline.

Read more »

L'UE double les droits de douane sur l'acier étranger pour protéger l'industrie européenneL'Union européenne prend des mesures fortes pour protéger son industrie sidérurgique, en difficulté face à la concurrence chinoise. Un accord prévoit le doublement des droits de douane sur l'acier étranger et une réduction des quotas d'importation.

Read more »