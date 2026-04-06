Double taxation funéraire à Courcelles : une famille dénonce l'opacité des règlements

Une famille endeuillée se retrouve confrontée à une augmentation inattendue des frais funéraires à Courcelles en raison de deux règlements municipaux contradictoires et d'un manque de communication. Le funérarium et la commune sont pointés du doigt pour leur gestion de la situation.

Le 31 janvier 2026, le décès de la mère de Maité à Gilly marque le début d'une période difficile. Le souhait de la défunte était clair : reposer à Trazegnies, section de la commune de Courcelles , où elle avait grandi. La famille se rend donc dans un funérarium de la même ville pour organiser les obsèques. Un devis est rapidement établi, détaillant les frais, notamment une taxe de non-résident fixée par la commune à 300 euros, ainsi qu'une concession pour deux personnes.

Maité se sent rassurée par la clarté des informations et donne son accord. Les funérailles se déroulent quelques jours plus tard, avec un premier acompte versé. Cependant, des semaines passent sans nouvelles, jusqu'à un rendez-vous avec les pompes funèbres qui bascule la situation.\A cette occasion, une nouvelle facture est présentée à Maité, avec un montant supérieur à celui initialement convenu. La raison invoquée est une modification de la taxe de non-résident par la commune de Courcelles, passée de 300 à 600 euros depuis le 1er janvier 2026. Maité, surprise et désemparée, proteste vivement. Elle souligne avoir signé un devis basé sur un montant précis et dénonce le changement des règles après coup. Du côté du funérarium, on confirme l'existence du problème. Les pompes funèbres expliquent avoir été informées tardivement de cette hausse et soulignent la difficulté de gérer des changements de tarifs dont certaines communes notifient et d'autres non. Elles se disent intermédiaires entre la commune et les familles endeuillées, ajoutant que cette situation est inacceptable. Elles précisent avoir déjà avancé les 600 euros à la commune, dans l'attente d'une décision définitive.\En tentant de comprendre l'origine de cette différence de prix, Maité découvre une situation particulièrement complexe. La commune de Courcelles a en effet adopté, le 24 novembre 2025, deux règlements distincts qui prévoient chacun des montants différents. Le premier fixe une taxe de 518,41 euros et concerne les opérations liées aux inhumations. Le second prévoit une redevance de 600 euros pour les personnes non-résidentes, notamment dans le cadre des concessions. Pour une personne extérieure, cette distinction reste difficile à saisir, rendant la situation de Maité encore plus incompréhensible. Elle n'arrive pas à identifier clairement quelle règle s'applique à son dossier ni pourquoi le montant réclamé a changé après la signature du devis. Maité affirme avoir demandé des explications claires à la commune, avec des textes officiels, mais n'avoir jamais obtenu de réponse précise. La coexistence de ces deux règlements pose question. La commune reconnaît un manque de communication avec les funérariums et l'absence de certains règlements sur son site internet. Une mise à jour est en cours et le dossier doit être réexaminé par le collège communal. Maité refuse de payer le supplément réclamé et souligne l'impact émotionnel de la situation. Elle appelle la commune à plus de transparence pour éviter que d'autres familles ne vivent la même expérience





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