Hexagénération et retour aux bureaux, voici les tendances majeures qui occupent le public des days d'actualités. Mais, derrière le tableau des innovations technologiques et sociétales, survient l'évolution de l'emploi. En 2025, près de 20% des retraités emploientont des systèmes de travail flexible, contre 10% en 2021. Sur la même période, la proportion des travailleurs âgés de 25 à 39 ans employés dans un contrat de location a diminué de 1/3 à 1/4. Leur part reste la plus importante Diving dans les études, vous découvrirez les raisons de leur progression. Sur Prism.

L'étude menée par la plateforme RH Securex confirme que le nombre d'établissements qui emploient des travailleurs en contrat de location en augmentation. En effet, la part des contrats flexi-job entre 2021 et 2025 a doublé pour les retraités, passant de 10% à 20%.

De même, la proportion de travailleurs entre 25 et 39 ans employed dans le même cadre a diminué de un tiers à un quart. Une étude de SD Worx révèle que les retraités travaillent en moyenne 130 heures par trimestre, soit environ deux fois plus que les groupes d'âge plus jeunes.

La validation du Conseil des ministres de l'extension du système du contrat de location a été accueillie positivement par les petites et moyennes entreprises, selon une enquête de SD Worx. Par ailleurs, près de 15% des TPE belges souhaitent se lancer dans cette pratique dès le prochain an, tandis que la majeure partie étudie sérieusement cette possibilité





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