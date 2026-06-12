Un drame a eu lieu à la frontière belge : une voiture percute un groupe d'écoliers à vélo, quatre morts dont trois enfants. Le jury du procès d'assises du drame de Strépy vient de rendre son verdict vendredi midi. Les habitants touchés par les inondations vivent toujours au rythme du nettoyage.

Une centaine d'élèves absents, des vomissements... : que s'est-il passé à l'école communale de Bûzet en région namuroise ? Drame à la frontière belge : une voiture percute un groupe d' écoliers à vélo , quatre morts dont trois enfants .

Le jury du procès d'assises du drame de Strépy vient de rendre son verdict vendredi midi. Le jury devait se prononcer sur la culpabilité de Paolo Falzone et de Antonino, jugés pour leur rôle dans le drame du 20 mars 2022 ayant fait sept morts. Les habitants touchés par les inondations vivent toujours au rythme du nettoyage. Onze jours après les coulées de boue, la lassitude gagne, tandis que les secours restent débordés.

Reportage de Michael Menten et Gaëtan Delhez. Frédérique fabrique des ceintures en cuir sur mesure, avec un projet social en prime. Des menaces très alarmantes : plusieurs écoles secondaires du centre de Namur fermées et des policiers déployés dans les rues ce vendredi. On n'a plus rien : à Jemeppe-sur-Sambre, cette école de dressage pour chien a été frappée de plein fouet par les inondations.

Le prince Lorenz touché par un cancer : il a pu compter sur le soutien de la princesse et de leurs enfants. Les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. Après les inondations, Carine a encore un énorme ballot de 300 kg dans... son poulailler : il est arrivé avec le torrent d'eau





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