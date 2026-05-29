Drame à Paris : deux sœurs âgées de 90 et 86 ans retrouvées mortes chez elles, manifestement sous des coups

Dans une affaire tragique, deux sœurs âgées de 90 et 86 ans ont été retrouvées mortes dans leur appartement du 19e arrondissement de Paris. Les corps des deux femmes présentaient des traces de coups, et une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Paris. Les enquêteurs travaillent actuellement pour élucider les circonstances de ce drame et retrouver les responsables de ce meurtre odieux.

Dans une triste nouvelle, deux sœurs âgées de 90 et 86 ans ont été retrouvées mortes dans leur appartement du 19e arrondissement de Paris . Les corps des deux femmes présentaient des traces de coups , et une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Paris .

Selon les informations du parquet, les deux femmes, nées en 1935 et 1939, ont été découvertes chez elles, dans le 19e arrondissement. Le gardien de l'immeuble, qui avait vu leur frère errer dans les couloirs, a alerté les autorités. En arrivant sur les lieux, il a découvert les deux femmes mortes, manifestement sous des coups. Le magistrat de permanence s'est rendu sur place et a confié l'enquête au 2e district de police judiciaire.

Cette découverte macabre a choqué les riverains et les autorités locales. Les enquêteurs travaillent actuellement pour élucider les circonstances de ce drame et retrouver les responsables de ce meurtre odieux





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