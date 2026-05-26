Drame en Flandre : un minibus scolaire percuté par un train, plusieurs enfants décédés

Un accident mortel survenu à Buggenhout, Flandre orientale, où un train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau, fait cinq morts dont trois élèves. Enquête en cours, mesures de sécurité renforcées prévues.

Un grave incident de la circulation s’est produit ce mardi matin dans la municipalité de Buggenhout , en Flandre orientale, lorsqu’un minibus scolaire a été percuté par un train au niveau-passages.

Le choc, décrit par les autorités comme « très violent aux conséquences très graves », a entraîné la mort de plusieurs enfants ainsi que du conducteur du véhicule, selon les premières constatations du ministère de la Mobilité. Les secours ont été dépêchés rapidement sur les lieux, mais la gravité de l’impact a fait que les équipes de secours ont dû lutter contre les flammes qui se sont rapidement propagées au sein du minibus.

Les victimes ont été extraites sous les yeux horrifiés des témoins, dont plusieurs parents dont les visages étaient marqués par l’incompréhension et la douleur. Les services d’urgence ont confirmés que le nombre exact de morts pourrait encore évoluer, mais les premiers bilans font état de cinq décès, parmi lesquels trois élèves de l’école primaire locale, un enseignant accompagnateur et le conducteur du minibus, âgé de vingt‑trois ans.

Les blessés graves ont été transportés d’urgence à l’hôpital universitaire de Gand où ils reçoivent des soins intensifs. L’enquête préliminaire a révélé que le train circulait à pleine vitesse lorsque le minibus a tenté de traverser le passage à niveau sans respect du feu rouge.

Selon les témoins, le signal lumineux était déjà passé au rouge depuis plusieurs secondes, mais le conducteur du bus, qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire complet, aurait tenté de gagner du temps en franchissant le passage. Les autorités ferroviaires ont indiqué que les systèmes de sécurité du niveau‑passage fonctionnaient normalement et aucun défaut technique n’a pu être identifié.

La police nationale a ouvert une procédure judiciaire contre le conducteur et les responsables de la gestion du transport scolaire, afin de déterminer les responsabilités pénales et administratives. Les familles des victimes, en état de choc, demandent des réponses claires et rapides sur les circonstances exactes de l’accident et la mise en place de mesures de prévention afin d’éviter la répétition d’un tel drame.

En réaction à cet événement tragique, le ministre de la Mobilité a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête indépendante, qui devra rendre son rapport dans les trois prochains mois. Cette commission examinera notamment les protocoles de sécurité aux passages à niveau, la formation et la qualification des conducteurs de véhicules scolaires, ainsi que les critères de sélection des transporteurs privés.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il allouerait des fonds d’urgence aux familles touchées, afin de couvrir les frais funéraires et d’apporter un soutien psychologique aux survivants. Le Premier ministre a exprimé sa profonde tristesse et a souligné l’importance d’une réflexion nationale sur la sécurité des transports scolaires, rappelant que chaque année plusieurs dizaines d’enfants périssent dans des accidents routiers et ferroviaires à travers le pays.

Ce drame rappelle également la nécessité de renforcer les contrôles sur les passages à niveau, longtemps pointés du doigt comme des points noirs du réseau ferroviaire belge. Les associations de parents d’élèves ont appelé à une modernisation urgente des systèmes de signalisation, à l’installation de barrières automatiques et à une meilleure coordination entre les services de police, la SNCB et les opérateurs de transport scolaire.

Le débat public s’intensifie alors que la Belgique se prépare à des élections locales, et que la question de la responsabilité des autorités régionales en matière de sécurité routière devient un sujet de campagne majeur.





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accident Ferroviaire Transport Scolaire Buggenhout Sécurité Routière Enquête Judiciaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enquête contre deux clubs et parties prenantes pour des comportements provocateurs dans un match de footballUne enquête a été ouverte contre deux clubs et plusieurs parties prenantes pour des propos provocateurs et incidents avec des supporters de leur rival. Le Parquet a la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires contre les joueurs, membres du staff et toute personne ayant participé à l'incident.

Read more »

69-année-ve femme décédée après chute à Spa de fenêtre : enquête ouverteUne investigation est ouverte pour éclaircir les circonstances d'une chute à Spa de fenêtre entraînant la mort d'une dame, âgée de 69 ans.

Read more »

Grave accident en Flandre : un train percute un bus scolaireUn grave accident s’est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale. Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes ont été blessées font savoir nos confrères de HLN.

Read more »

LIVE 'Meerdere dodelijke slachtoffers' bij aanrijding tussen trein en bus voor schoolverkeer in BuggenhoutLIVE In Buggenhout is er een aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor schoolverkeer. Er is sprake van meerdere doden. Volg alle updates in deze liveblog.

Read more »