Le jeune pilote belge Dries Van Langendonck a vu son week-end de la Coupe du monde F4 tourner au cauchemar à cause d'un crash en Q1 et d'une pénalité en course.

Le jeune pilote belge Dries Van Langendonck, âgé de 16 ans, a subi un week-end chaotique lors de la Coupe du monde de Formule 4 sur le circuit urbain de Guia à Macao. Ce baptême du feu mouvementé a opposé de brillantes qualifications à un déroulement de course parsemé d'incidents majeurs pour le rookie. L'occasion pour le favori de confirmer son statut en pole position avant de voir ses ambitions s'effondrer. Le scénario de rêve a rapidement viré au cauchemar dès les premières minutes de la compétition.

Désastre qualificatif et départ depuis la dernière place

Dès sa découverte du circuit avec un temps de roulage très limité, Dries Van Langendonck a directement impressionné le paddock de la Formule 4. Il a signé un temps au tableau, confirmant son statut de favori et lui offrant une place en première ligne pour la course qualificative du samedi. Un week-end réussi semblait acquis, voire une victoire probable à ses yeux. Le scénario a basculé dès le premier tour de la course qualificative.

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Piégé au bout de la longue ligne droite, le Belge a heurté le mur au troisième virage. Il a dû abandonner prématurément cette première épreuve, un petit accident avec de grandes conséquences. Cet abandon l'a condamné à s'élancer depuis le fond de la grille, en 22e et dernière position, pour la grande finale dominicale.

Cauchemar en course et évasion miraculeuse du peloton

La course principale a débuté dans le chaos sur le tracé impitoyable de Macao. Dès l'extinction des feux, un carambolage spectaculaire impliquant plusieurs pilotes a paralysé la piste. La direction de course a été forcée de brandir le drapeau rouge durant près d'une demi-heure pour nettoyer la scène de l'accident.

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Pris au piège dans ce chaos inévitable au cœur du peloton, le jeune pilote a su éviter le pire. Il a réussi à esquiver l'ensemble des pilotes immobilisés sur la piste, ne laissant qu'un aileron avant abîmé dans la manœuvre. Il a ainsi pu ramener sa monoplace jusqu'aux stands, permettant aux mécaniciens de PREMA de le remplacer et de réparer la voiture durant l'interruption de course.

Une pénalité tactique pour une 12e place finale

Dans cette course où seuls douze pilotes ont survécu jusqu'au drapeau à damier, le Belge a fait preuve de sang-froid pour éviter les embûches et rallier l'arrivée à la 11e place. Une performance remarquable compte tenu de son départ en 22e position et des conditions extrêmes. Son talent a été salué malgré le contexte difficile.

Cependant, une pénalité de 30 secondes infligée après l'arrivée a changé la donne. Cette sanction, prononcée pour le branchement d'un ordinateur sur la voiture pendant le drapeau rouge, l'a fait rétrograder à la 12e et dernière position. L'édition a été remportée par le Britannique, laissant Dries Van Langendonck sur le podium final mais loin des points.

Ce baptême du feu dans les rues de Macao est loin des espérances et des ambitions de victoire initiales. Il s'agit néanmoins d'une expérience riche d'enseignements pour la suite de sa carrière de pilote professionnel. L'année prochaine devrait être décisive pour confirmer son potentiel sur le circuit de Guia.