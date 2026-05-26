Dries Van Langenhove veroordeeld tot geldboete voor controversiële KU Leuven-lezing

De correctionele rechtbank van Leuven heeft Dries Van Langenhove veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro voor een controversiële lezing aan de KU Leuven, waarin hij zijn visie op de wereld en de politiek uiteenzette. Van Langenhove is schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat op basis van nationaliteit of etnische afkomst en aan het verspreiden van denkbeelden gebaseerd op rassensuperioriteit of rassenhaat.

De correctionele rechtbank van Leuven heeft Dries Van Langenhove veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro voor een controversiële lezing aan de KU Leuven, die plaatsvond op uitnodiging van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) in het Pedagogisch Instituut van de KU Leuven in 2024.

Van Langenhove werd schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat op basis van nationaliteit of etnische afkomst en aan het verspreiden van denkbeelden gebaseerd op rassensuperioriteit of rassenhaat. Tijdens de lezing bestempelde hij 'zwarte Afrikanen' meerdere malen als minderwaardig tegenover 'blanke Vlamingen en Europeanen' en deed Roma-vrouwen af als dieven. De correctionele rechtbank heeft Van Langenhove veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro, maar vrijgesproken van het aanzetten tot haat of geweld op basis van geslacht of gender.

Volgens het Openbaar Ministerie had de lezing een uitgesproken politiek karakter en droeg bij tot het verspreiden van racistische denkbeelden en het aanzetten tot haat en geweld





