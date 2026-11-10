Drogonde de deux enfants et tentative sur un troisième : une mère inculpée à Deerlijk

Une mère de Deerlijk est soupçonnée du meurtre de ses deux premiers-nés en 2014 et 2015, ainsi que d'une tentative sur le troisième. Elle porte un bracelet électronique en attendant l'enquête finale.

Une mère de famille âgée de 35 ans vivant à Deerlijk, dans la province de Flandre-Occidentale en Belgique, est officiellement mise en examen pour homicide involontaire ou homicide volontaire (selon la qualification finale de dol) concernant la mort de ses deux premiers enfants. Elle est également soupçonnée de tentative d'homicide sur son troisième enfant. Cette annonce, rendue publique par le parquet de Flandre-Occidentale et confirmée par le quotidien Het Nieuwsblad, marque un tournant dramatique dans une affaire qui sommeillait depuis plus d'une décennie.

Un crime perpétré en 2014 et 2015

Les faits reprochés à cette femme datent précisément de l'année 2014 et de l'année 2015. C'est durant cette période que sa fille, née prématurément, est décédée après seulement sept mois de vie. Par la suite, en 2015, son fils est décédé à l'âge extrêmement tendre de vingt-cinq jours seulement. À l'époque, les autorités sanitaires et judiciaires n'avaient pas considéré ces deux décès comme suspects, les attribuant à des causes naturelles ou médicales. La femme, profondément affectée, avait par la suite accordé des interviews au journal Het Nieuwsblad pour raconter la tragédie qui avait frappé sa famille. Elle avait même organisé une collecte de fonds solidaire (benefiet) en mémoire de ses enfants décédés, cherchant à honorer leur souvenir auprès du public et de ses proches.

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La théorie génétique démentie par les faits

Pour expliquer la mort mystérieuse de ses deux premiers-nés, la mère avait longtemps avancé une explication médicale spécifique lors de ses déclarations publiques. Elle affirmait que ses enfants étaient morts à cause d'une affection génétique rarissime. Selon sa version des faits, cette pathologie empêchait les signaux électriques du cœur d'atteindre le cerveau, provoquant un arrêt cardiaque soudain. Cette théorie a longtemps permis de clore le dossier aux yeux des investigateurs initiaux. Cependant, les éléments médico-légaux et génétiques modernes ont radicalement invalidé cette explication. L'analyse des antécédents médicaux et des profils ADN a permis de démontrer l'impossibilité scientifique d'une telle transmission ou existence dans ce contexte précis, créant ainsi le doute nécessaire au réexamen du dossier judiciaire.

Un nouveau patient déclenche l'enquête

Le réveil soudain de l'enquête a eu lieu en mars de l'année dernière, lorsque le troisième enfant de la femme, âgé de seulement cinq semaines à l'époque, a dû être hospitalisé d'urgence. Le nourrisson présentait des difficultés respiratoires majeures qui n'ont pas permis une sortie immédiate. Les médecins de l'Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gand), confrontés à un tableau clinique inexplicable, n'ont pas pu trouver de cause médicale claire à l'état de l'enfant. Suspicieuse, l'une des équipes médicales a contacté directement le parquet pour signaler ces circonstances anormales. Griet De Prest, porte-parole du parquet de Flandre-Occidentale, a confirmé que cette alerte médicale a servi de déclencheur officiel pour rouvrir les dossiers fermés de 2014 et 2015.

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Preuve d'absence de lien génétique direct

Une découverte biologique cruciale a permis de renforcer les soupçons envers la mère. Il a été établi que le troisième enfant avait été conçu par fécondation in vitro (IVF) en utilisant un ovocyte provenant de son partenaire, et non de la mère biologique suspectée. Cette situation médicale complexe signifie qu'il n'y avait aucun lien génétique direct entre la mère et cet enfant spécifique. Par conséquent, la théorie d'une maladie génétique transmise par la mère devient totalement impossible pour ce cas-là, tout comme elle est invalidée pour les deux premiers enfants dont les causes de décès sont re-examinées avec une méfiance accrue. Les enquêteurs considèrent désormais les blessures ou états physiologiques du troisième enfant comme hautement suspects.

Statut actuel et mesures de contrôle

À l'heure actuelle, la femme est placée sous contrôle judiciaire strict. Elle ne peut pas être détenue provisoirement en attente de la suite de l'instruction, mais elle est équipée d'un bracelet électronique pour assurer son maintien au domicile et sa présence aux interrogatoires. Le parquet de Flandre-Occidentale a confirmé qu'elle est officiellement soupçonnée d'homicide sur ses deux enfants et de tentative d'homicide sur le troisième. Griet De Prest a précisé que le parquet ne divulguera pas les détails précis de l'enquête en cours pour ne pas entraver la justice, mais la tournure des événements laisse supposer que les preuves accumulées sont substantielles. L'affaire reste sous haute surveillance alors que l'instruction judiciaire se poursuit dans le but de déterminer les responsabilités pénales exactes devant la justice belge.