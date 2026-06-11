Dual Nation : Maillots de football coupés en deux pour représenter deux pays à la fois

Julien Dupont, un habitant d'Hornu, a développé la marque Dual Nation, proposant des maillots de football coupés en deux, représentant deux pays à la fois. Il conçoit chaque création en fonction de la demande et respecte l'identité des pays représentés. Face à l'intérêt grandissant pour ses créations, Julien envisage de développer son activité à l'occasion d'autres compétitions et pas uniquement liées au football.

La Coupe du monde commence ce jeudi et Julien, un habitant d'Hornu, a trouvé la solution pour ceux qui se sentent divisés entre deux nations.

Il conçoit des maillots de football coupés en deux, représentant deux pays à la fois. Marc Demoustiez l'a rencontré et Charlène, née en Belgique d'une mère portugaise, se reconnaît pleinement dans le concept développé par Julien. L'histoire de ces maillots a commencé dans une famille belgo-italienne passionnée de football, à l'origine du projet, une interrogation simple du plus jeune fils de la famille.

Julien Dupont, aujourd'hui fondateur de Dual Nation, imagine et dessine les différents modèles, respectant l'identité des pays représentés. Face à l'intérêt grandissant pour ses créations, Julien envisage de développer son activité à l'occasion d'autres compétitions et pas uniquement liées au football





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Dual Nation Maillots De Football Coupés En Deux Représentation De Deux Pays À La Fois Julien Dupont Marc Demoustiez Charlène Famille Belgo-Italienne Passionnée De Football Origine Du Projet Interrogation Simple Du Plus Jeune Fils De La Julien Dupont Dual Nation Imagination Et Dessin Des Différents Modèles Réspect De L'identité Des Pays Représentés Intérêt Grandissant Pour Ses Créations Développement De Son Activité À L'occasion D'a

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julien Mahé, entraîneur de Nanterre 92, transforme une équipe en lutte pour la survie en outsider au titre de champion de FranceNanterre 92, sous la direction de Julien Mahé, a connu une saison exceptionnelle en Betclic ELITE, terminant en troisième place avec 21 victoires en 30 matchs. Malgré les attentes initiales, le club francilien a réussi à se maintenir durablement dans l'élite en transformant une équipe en lutte pour la survie en une véritable outsider au titre de champion de France.

Read more »

Le jeu vidéo 'EA FC26' prédit les vainqueurs de la Coupe du Monde 2026En 2018, nous vous parlions déjà de l'éditeur de jeux vidéo 'EA Sports' et de sa tentative de prédire la nation...

Read more »

Les Maillots des Diables Rouges : Entre Passion, Prix Exorbitants et Fléau de la ContrefaçonÀ l'approche du Mondial 2026, le coût des maillots officiels de l'équipe belge de football s'envole, stimulant paradoxalement les ventes tout en favorisant l'émergence d'un marché massif de contrefaçons.

Read more »

Un maillot divisé : Julien Dupont, un hornutois belge-italien, crée des maillots pour supporters divisésUn hornutois belge-italien, Julien Dupont, crée des maillots divisés pour supporters qui partagent les deux nationalités. Il a créé environ deux ou trois maillots par jour et espère bientôt décliner ses maillots pour d'autres sports et folklores.

Read more »