Ducati pilotes défaits tous leurs concurrents au Mans, 'Pecco' décroche sa 35e pole en carrière

Sur le circuit Bugatti du Mans, les deux pilotes Ducati ont devancé tous leurs adversaires lors d'une séance où les écarts entre les meilleurs étaient minimes. L'Italien a signé le meilleur tour en 1 : 29.634. 'Pecco', qui décroche sa 35e pole en carrière, la première depuis l'Indonésie en 2025, a devancé de 12 millièmes de seconde l'Espagnol. La troisième place sur la première ligne de la grille sera occupée par l'Italien Marco Bezzecchi. Au guidon de son Aprilia, le leader du championnat du monde a concédé 23 millièmes à Bagnaia. Un quatrième pilote est resté à moins d'un dixième de seconde : l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Il a signé le 4e chrono à 65 millièmes de la pole. Au championnat, Bezzecchi compte 101 points et devance son équipier Jorge Martin, 8e des qualifications en France, qui en possède 90, et Di Giannantonio 71. La course sprint se disputera samedi après-midi sur 13 tours à partir de 15h00. Le Grand Prix, long de 27 tours, s'élancera dimanche à 14h00.

Sur le circuit Bugatti du Mans , les deux pilotes Ducati ont devancé tous leurs adversaires lors d'une séance où les écarts entre les meilleurs étaient minimes.

L'Italien a signé le meilleur tour en 1 : 29.634.

'Pecco', qui décroche sa 35e pole en carrière, la première depuis l'Indonésie en 2025, a devancé de 12 millièmes de seconde l'Espagnol. La troisième place sur la première ligne de la grille sera occupée par l'Italien Marco Bezzecchi. Au guidon de son Aprilia, le leader du championnat du monde a concédé 23 millièmes à Bagnaia. Un quatrième pilote est resté à moins d'un dixième de seconde : l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Il a signé le 4e chrono à 65 millièmes de la pole. Au championnat, Bezzecchi compte 101 points et devance son équipier Jorge Martin, 8e des qualifications en France, qui en possède 90, et Di Giannantonio 71. La course sprint se disputera samedi après-midi sur 13 tours à partir de 15h00. Le Grand Prix, long de 27 tours, s'élancera dimanche à 14h00





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