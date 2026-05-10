De Duitse regering heeft de suggestie van de Russische president om voormalig bondskanselier Gerhard Schröder in te zetten als onderhandelaar voor een vredesakkoord afgewezen. Schröder staat bekend om zijn nauwe en controversiële vriendschap met Poetin.

Duitsland heeft de suggestie van de Russische president Vladimir Poetin om voormalig bondskanselier Gerhard Schröder in te zetten als onderhandelaar voor een vredesakkoord verworpen. Dat zegt een regeringsbron tegen persagentschap Reuters.

"Ongeloofwaardig", klinkt het. Voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa zei dat hij geloofde dat er "potentieel" bestond voor de EU om met Rusland te onderhandelen over de oorlog in Oekraïne, én de toekomst van de Europese veiligheidsarchitectuur te bespreken. Poetin zei daarop dat Schröder zijn voorkeursbemiddelaar zou zijn als dergelijke gesprekken zouden plaatsvinden.

Volgens de Duitse krant Die Zeit klinken er binnen de regeringspartij SPD, en de partij waartoe Schröder behoorde, wel positieve geluiden om Schröder als bemiddelaar naar voren te schuiven. Al is daar binnen de partij geen unanimiteit over, én de Duitse regering slaat de suggestie van Poetin af. De keuze van Poetin voor oud-bondskanselier Schröder is niet opmerkelijk. Schröder staat bekend om zijn nauwe en controversiële vriendschap met Poetin.

Na zijn aftreden in 2005 aanvaardde Schröder vrijwel direct een functie als voorzitter van een omstreden Duits-Russisch consortium voor gaspijpleidingen





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerhard Schröder Vladimir Poetin Onderhandelaar Vredesakkoord Europese Raad Russische President Gaspijpleidingen Vriendschap Consortium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusland doet veiligheidsmaatregelen voor president Poetin opRusland heeft de beveiliging van president Vladimir Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven.

Read more »

Brand in landbouwbedrijf in Westhoek, geen slachtoffersEen zware brand in een loods op een hoeve in Langemark-Poelkapelle is nabij het landbouwbedrijf ontstaan. De brandweer heeft de brand onder controle, voor ontploffingsgevaar had de buurt geen reden tot paniek, maar de brandweer blijft waakzaam

Read more »

Russische president Poetin stelt voor ontmoeting met de Oekraïense president, maar blijft onder drukDe Russische president Vladimir Poetin heeft gesteld dat hij gesloten wil gaan zitten met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor een mogelijke einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel hij de preocupadosheid van de Europese veiligheidsdiensten ontkent dat hij in bunkers zou worden verscholen om te vermijden ommoordpogingen, ontkent hij echter dat hij in bunkers zou zijn. Ook brengt hij verder voor dat er gesprek zou moeten zijn met Zelensky in een land buiten Oekraïne, vooral omdat er veiligheidsdiensten magicianen bestaan die angsten voor executies zouden opportuniseren.

Read more »

Cellisten naar halve finale Koningin ElisabethwedstrijdDe jury heeft bekendgemaakt wie de 24 cellisten zijn die volgende week de halve finale mogen spelen. Vrouwen zijn in de minderheid, maar Duitsland is goed vertegenwoordigd met 5 cellisten. De cellisten die aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo studeren, zijn opvallend succesvol. De halvefinalisten zijn 18 mannen en 6 vrouwen. De jury heeft geoordeeld op basis van de prestaties in de 1e ronde.

Read more »