The Netherlands confirmed the death of Democratic Republic of Congo (DRC) military judge Félicien Kabuga in The Hague prison. Despite suffering from dementia, Kabuga was suspected in the 1994 Rwandan genocide that cost 800,000 lives. However, Kabuga never faced trial, as the process was suspended in 2023 due to his health. Kabuga was linked to terrorism financing and the creation of the Hutu militia. The Dutch court previously declined to review Kabuga's cases due to insufficient evidence.

In Den Haag is Félicien Kabuga overleden in de gevangenis, aldus de VN-rechtbank die dossiers van het Rwanda -tribunaal afhandelt. Kabuga, omringd door controverses, werd ervan beschuldigd een sleutelrol te hebben gespeeld in de Rwandese genocide in de jaren 90, die 800.000 levens kostte.

Hij leed aan dementie, waardoor het proces moest worden opgeschort. Kabuga verbleef in de gevangenis tot een land bereid zou zijn om hem op te nemen. Hij zal voor het Internationaal Strafhof in Den Haag worden verantwoordelijk gehouden voor genocide, samenzwering met het oog op het plegen van genocide, aanzetten tot genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Kabuga, afkomstig uit Rwanda, wordt beschuldigd van financiering van de genocide en betrokkenheid bij de oprichting van de Hutu-militie.

De VN-rechtbank heeft eerdere onderzoeken tegen Kabuga afgewezen voor gebrek aan bewijs





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