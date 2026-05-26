E19 volledig afgesloten door ernstig ongeval

De E19 richting Antwerpen is dinsdagochtend sinds iets voor 8.00 uur volledig afgesloten door een ernstig ongeval. Er zijn 6 betrokken voertuigen en gewonden gevallen, maar de precieze ernst moet nog blijken. De lokale omleiding ondervindt hinder door werkzaamheden en het verkeer moet rekening houden met zware hinder in de omgeving.

Door een ernstig ongeval op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor richting Antwerpen is de snelweg dinsdagochtend sinds iets voor 8.00 uur volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Er is sprake van 6 betrokken voertuigen - auto's en vrachtwagens - en er vielen gewonden, maar de precieze ernst moet nog blijken. Er is een heel ernstig ongeval gebeurd op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor, zegt An Berger van de federale wegpolitie. Iets voor 8 uur was er een kop-staart-aanrijding met een kettingbotsing tot gevolg. Er zijn een 6-tal voertuigen betrokken.

Brandweer, ziekenwagen, politie en de wegpolitie zijn ter plaatse. Het verkeer moet de snelweg verlaten via afrit Sint-Job-in-'t-Goor en kan er opnieuw oprijden via oprit Kleine Bareel. Bestuurders moeten rekening houden met zware hinder in de omgeving, ook op de onderliggende wegen. Over langere afstand vanuit Breda en Rotterdam rij je beter om via de A12.

Het Vlaams Verkeerscentrum stelt dat het verkeer op de noordelijke E19 intussen volledig is stilgevallen. Er staat al een file van 2 kilometer en die groeit nog snel aan. De lokale omleiding ondervindt bovendien ook nog eens hinder door werkzaamheden op 2 plaatsen, dus bestuurders moeten niet denken dat het daar zal vlotten. Je vermijdt de omgeving best volledig. De afhandeling van het ongeval zal wellicht ook uren duren





