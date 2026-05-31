Ebola : crise en RDC et premier suspect importé au Brésil, la OMS en renfort

Tedros Ghebreyesus visite Bunia pour soutenir la riposte à l'épidémie d'Ebola qui touche déjà trois provinces de la RDC et l'Ouganda, tandis qu'un Belge revenu d'Ouganda est isolé à Rio de Janeiro en attente de résultats, potentiellement le premier cas brésilien.

Les travailleurs sanitaires ont accueilli la visite du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé , Tedros Adhanom Ghebreyesus, au centre de traitement de l' Ebola de Bunia, capitale de la province de l'Ituri, au nord‑est de la République démocratique du Congo, le 31 mai 2026.

Cette présence officielle souligne l'inquiétude croissante face à l'épidémie de fièvre hémorragique virale qui se propage rapidement dans trois provinces de l'est du pays et dans le voisinage de l'Ouganda. Depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai, les autorités du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont signalé au moins 1 077 cas suspects en RDC, dont 246 décès confirmés.

L'épidémie s'est déjà étendue à l'Ouganda, où neuf infections confirmées, dont un décès, ont été recensées, intensifiant la nécessité d'une coordination internationale et d'une assistance médicale sur le terrain. Parallèlement, les services de santé brésiliens ont confirmé l'admission d'un ressortissant belge à l'Institut national des maladies infectieuses Evandro Chagas, à Rio de Janeiro, après son retour récent d'Ouganda.

Le patient, présentant des symptômes compatibles avec le virus Ebola - toux, frissons, diarrhée et fièvre - a immédiatement été placé en isolement strict, conformément aux protocoles de sécurité pour les cas suspects. Les premiers tests ont toutefois identifié un paludisme, tandis que les résultats du dépistage d'Ebola sont toujours en attente.

Les autorités sanitaires de l'État de Rio de Janeiro ont lancé une enquête de traçage afin d'identifier d'éventuels contacts et ont rappelé aux personnes potentiellement exposées de surveiller tout symptôme fébrile, céphalée ou douleurs articulaires. Si le diagnostic d'Ebola venait à être confirmé, il s'agirait du premier cas enregistré dans la ville de Rio de Janeiro, soulevant des questions cruciales sur la capacité du système de santé brésilien à gérer une maladie aussi rare et dangereuse.

L'épidémie d'Ebola en Afrique centrale continue de mettre à l'épreuve les structures de santé locales et les réponses internationales. Le directeur de l'OMS a souligné l'importance d'écouter les populations affectées et de renforcer les capacités de détection, de prise en charge et de prévention. Les mesures comprennent la mise en place de formations pour le personnel soignant, la distribution d'équipements de protection individuelle et la création de centres de traitement adaptés aux besoins des zones les plus touchées.

En outre, le renforcement de la surveillance transfrontalière entre la RDC et l'Ouganda ainsi que la coopération avec les organisations humanitaires sont jugés essentiels pour limiter la propagation du virus. Tandis que les autorités brésiliennes gèrent le cas suspect d'Ebola importé, la communauté internationale reste vigilante, rappelant que la contagiosité du virus, bien que limitée géographiquement, impose des réponses rapides et coordonnées pour éviter une nouvelle vague d'infections à l'échelle mondiale





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