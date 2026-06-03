Ebola en République démocratique du Congo: un médecin belge apporte son expertise

Un médecin belge spécialisé dans la maladie tropicale, Laurens Liesenborghs, travaille actuellement en République démocratique du Congo pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Depuis Rwampara, dans l'est du pays, il raconte que les signaux sont encourageants. Les tests sont désormais bien en place et l'équipe de Liesenborghs travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour enrayer la propagation du virus.

Un médecin belge spécialisé dans la maladie tropicale, Laurens Liesenborghs, travaille actuellement en République démocratique du Congo pour lutter contre l'épidémie d' Ebola . Depuis Rwampara, dans l'est du pays, il raconte à l'émission 'Le Monde Aujourd'hui' sur Radio 1 que les signaux sont encourageants.

'Les tests sont désormais bien en place', explique-t-il. 'J'ai moi-même apporté des valises de matériel de test, mais l'expertise humaine est également importante. Nos collègues congolais travaillent jour et nuit.





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